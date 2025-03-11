"Трамп тільки починає": у Білому Домі розповіли про перші 50 днів політика на посаді

Є у переліку досить дивні пункти

Дональд Трамп перебуває на посаді президента США вже 50 днів (станом на вечір, 10 березня), з цієї нагоди в Білому домі назвали 50 його перемог. Деякі з них виглядають дуже сумнівно.

Статтю "50 перемог за 50 днів" опубліковано на сторінці Білого дому у соцмережі Х. Зазначається, що Трамп "зарекомендував себе як найбільш вагомий президент нашого часу".

"Перемоги ніколи не припиняються — і президент Трамп тільки починає", — йдеться перед переліком його досягнень, які названо "50 перемог американського народу за перші 50 днів президента Трампа".

Першим названо "безпрецедентну" охорону кордону, далі йде підписання закону на честь Лейкена Ралі, який передбачає взяття під варту нелегальних іммігрантів, заарештованих або обвинувачених у крадіжці або насильстві. Ще одне досягнення Трампа — депортація нелегальних іммігрантів, яких суд визнав вбивцями, ґвалтівниками та наркоторгівцями.

Згадуються мита, які анонсував Трамп, що "вирівнюють умови для американських робітників". Серед інших досягнень президента за версією його адміністрації:

мільярди доларів нових інвестицій у США

повернення виробництва в Америку

повернення громадян США, який утримували у заручниках (11 людей з Венесуели, Афганістану, полону ХАМАС, РФ і Білорусі);

відновлення тиску на Іран;

скасування заборони Байдена на експорт скрапленого природного газу (СПГ);

припинення "нової зеленої афери яка вбивала робочі місця".

Є у переліку досить дивні пункти, наприклад "прагне миру у всьому світі", "заборонив вакцинацію проти COVID-19 у школах, які отримують федеральне фінансування". У заслугу Трампу ставлять й те, що він скасував спроби Байдена запровадити обов'язкові паперові трубочки.

"Президент Трамп посадив Росію та Україну за стіл переговорів на історичних мирних переговорах в Саудівській Аравії в пошуках миру", — зазначили у Білому домі.

Згадується, що Трамп зробив офіційною політикою уряду США, що існує лише дві статі. Також він наказав покласти край антихристиянським упередженням у федеральному уряді.

Раніше "Телеграф" розповідав про досягнення Трампа за перший місяць його президентства. Він та його не в міру амбітна команда домоглися рішень, що вплинули не тільки на життя Америки, а й на долю цілого світу.