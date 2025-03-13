Суд шокирован: на что Минобороны США тратит миллионы?

Судья, рассматривавший дело по увольнению трансгендерных военнослужащих Министерством обороны США, отметил, что расходы на препараты для лечения эректильной дисфункции превышают финансирование гендерно-подтверждающей помощи в восемь раз.

Как сообщает Newsweek, во время судебного заседания по делу "Телботт против Трампа" судья Ана Рейес обратила внимание на то, что Министерство обороны ежегодно тратит около 5,2 миллионов долларов на медицинское обеспечение военнослужащих с гендерной дисфорией. В то же время расходы на препараты для лечения эректильной дисфункции составляют 42 миллиона долларов в год.

Окружной судья США спросила: "Это даже не погрешность округления, верно?". Адвокат Министерства обороны Джейсон Мэнион ответил: "Если это стоимость одного военнослужащего, это имеет значение". Комментарий от Министерства обороны по этому вопросу пока не получен.

Почему это важно

Обновленная политика Пентагона в отношении трансгендерных военных может повлиять на около 2000 человек. Вооруженные силы США уже сталкиваются с проблемами набора персонала, а истцы по делу "Телботт против Трампа" отмечают, что трансгендерные военнослужащие прошли все необходимые проверки и отвечают стандартам боевой подготовки. Поэтому их увольнение считают неоправданным.

Военный эксперт в комментарии Newsweek отметил, что без разнообразного кадрового состава вооруженные силы США могут потерять ценные таланты и не достичь поставленных целей по содержанию и набору персонала.

Ранее "Телеграф" писал о том, что Европейский парламент остро раскритиковал администрацию Дональда Трампа за попытки давления на Украину с целью принудительного прекращения огня. По словам европейских законодателей, США фактически шантажируют Киев, принуждая его к капитуляции перед Россией без участия Европейского Союза в переговорах.