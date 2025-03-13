Путін зустрінеться з Віткоффом, Трамп загрожує Росії санкціями: що відбувається на переговорах про перемир’я

Зустріч Віткоффа з Путіним пройде ввечері у закритому режимі

У четвер, 13 березня, розмова президентів Росії та США Володимира Путіна та Дональда Трампа, на яку напередодні натякнув прессекретар глави Кремля Дмитро Пєсков, не планується. Натомість Путін зустрінеться з представником Трампа Стівом Уіткоффом.

Про це журналістам повідомив помічник російського лідера з міжнародних справ Юрій Ушаков, пише ТАРС.

"Сьогодні — ні", – сказав Ушаков, відповідаючи на запитання, чи варто очікувати на телефонний контакт двох президентів у четвер.

Помічник Путіна уточнив, що точний час розмови лідерів двох держав поки що не визначено. "Не знаю, доки не домовлялися про це", – сказав він.

Водночас російський чиновник заявив, що зустріч президента РФ зі спецпосланцем Трампа пройде в четвер увечері у закритому форматі.

Проте у США попередили про можливість серйозного посилення економічних обмежень проти Москви, якщо вона не виявить доброї волі.

Так, міністр фінансів США Скотт Бессент заявив в інтерв’ю CNBC, що Білий дім без вагань запровадить найжорсткіші санкції проти Росії, якщо це буде необхідним для успіху на переговорах щодо українського врегулювання.

За словами Бессента, якщо оцінювати за шкалою від одного до десяти, санкції проти Кремля за адміністрації Байдена можна було оцінити приблизно на "трійку", а до кінця його каденції вони посилилися до "шістки".

"Можу сказати, що ми без вагань посилимо їх до "десятки". Все це є частиною плану Трампа для успішних переговорів. Він хоче чинити максимальний тиск на обидві сторони", — сказав американський міністр.

Нагадаємо, вранці 13 березня літак спецпосланника президента США Стіва Уіткоффа перетнув повітряний простір Росії. Він сів у аеропорту "Внуково". Відомо, що це вже другий візит Віткоффа до Москви.