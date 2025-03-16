Бомби летіли, а Трамп спостерігав: з’явилися перші відео ударів США по Ємену, реакція хуситів

Трамп заявив, що удари продовжуватимуться, поки хусити не припинять напади на морські судна біля узбережжя

Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп спостерігав за авіаударами США по єменських хуситах. До того ж, він особисто наказав збройним силам США зробити по них удар.

Відповідні фотографії опублікував Білий дім. На них видно, як американський лідер біля монітора та навушників стежить за ситуацією.

"Занадто довго економічні та національні загрози Америки зазнавали нападів з боку хуситів. Не при цьому президенті", — йдеться у повідомленні.

Трамп заявив, що удари продовжуватимуться, поки хусити не припинять напади на морські судна біля узбережжя.

Водночас держдеп США також повідомив, що держсекретар США Марко Рубіо провів телефонну розмову з главою російського МЗС Сергієм Лавровим, розповівши про операцію проти хуситів. Він також сказав, що їхні атаки на судна у Червоному морі не залишаться без відповіді.

У мережі було також опубліковано кадри самих ударів. Єменський хуситський пропагандистський телеканал Al-Masirah заявив про щонайменше 24 убитих в результаті атаки.

Водночас представник угруповання заявив, що удари США по території Ємену "не вплинуть на намір хуситів атакувати ізраїльські судна у Червоному морі".

Важливо додати, що наказ Трампа включає нанесення повітряних ударів по базах, системах ППО і місцях перебування лідерів бойовиків.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що єменське проіранське терористичне угруповання "Ансар Аллах" (хусити) під час ракетних та дронових ударів по цивільних судах у Червоному морі користувалося послугами Росії.