"Прояв параної": ненависть до Трампа в США хочуть зробити психічним захворюванням

Трамп та його радники з комунікацій неодноразово звинувачували багатьох критиків у тому, що у них "важкий випадок синдрому психозу Трампа"

П’ять сенаторів-республіканців штату Міннесота мають намір подати законопроєкт, який класифікує "синдром психозу Трампа" (СПТ) як психічне захворювання.

СПТ визначається ними як "гострий прояв параної" щодо президентства Дональда Трампа. Цей законопроєкт має бути представлений 17 березня і прочитаний у Комітеті з охорони здоров’я та соціальних послуг Сенату Міннесоти, повідомляє NewsWeek.

У матеріалі вказується, що протягом усієї президентської кампанії Трамп та його радники з комунікацій неодноразово звинувачували багатьох критиків у тому, що у них "важкий випадок синдрому психозу Трампа".

Законопроєкт, спрямований на класифікацію СПТ як психічного захворювання, викликає занепокоєння щодо політизації діагнозів у галузі психічного здоров’я, яка може бути використана для неправомірного присвоєння медичної допомоги, приниження інших проблем психічного здоров’я та придушення інакодумства та політичного вираження.

Законодавці-республіканці пишуть, що симптоми можуть включати "викликану Трампом загальну істерію, яка призводить до нездатності розрізняти законні політичні розбіжності та ознаки психічної патології у поведінці президента Дональда Трампа".

Крім того, вони заявляють, що ці симптоми можуть проявлятися у вигляді інтенсивної словесної ворожості щодо Трампу та "відкритих актів агресії та насильства" стосовно прихильників.

Водночас демократи та інші стверджують, що СПТ не є легітимним станом і стверджують, що жодні клінічні дані не підтверджують його існування.

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