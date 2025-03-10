Трамп несподівано прокоментував навчання Росії, Китаю та Ірану

Президент США вважає Америку сильнішою за Іран, Росію та Китай

У понеділок, 10 березня, Іран, Китай та Росія розпочали щорічні спільні навчання "Пояс безпеки-2025" в Оманській затоці. Президент США Дональд Трамп прокоментував ці маневри.

Про це повідомляє видання CNN. Аналітики кажуть, що такі бойові тренування — це зміцнення відносин між трьома авторитарними державами, які прагнуть протистояти впливу Америки та західному порядку. Але цього року вони набувають особливого значення через політику новообраного президента США Дональда Трампа, який відмежовує Америку від Європи та зближується з Росією.

Втім, Трамп заявив, що його "зовсім не турбують" військові навчання, адже США сильніші за Іран, Китай та Росію. "Ми сильніші за них усіх. Ми маємо більше потужності, ніж усі вони", — сказав президент США.

Водночас американські законодавці мають іншу думку. Як зазначає видання, у Вашингтоні побоюються через розвиток партнерства між Росією, Китаєм, Іраном та Північною Кореєю. Це лише посилює загрозу не лише в одному регіоні світу, а, можливо, у кількох одночасно.

Що відомо про військові навчання "Пояс-безпеки-2025"

В Оманській затоці розпочалися спільні військові навчання Ірану, Китаю та Росії. У них беруть участь 15 військових кораблів, суден та катерів різних категорій. Росія виставила корвети "Резкий" і "Герой России Алдар Циденжапов", танкер "Печенга" Тихоокеанського флоту, Китай виступив з есмінцем, оснащеним керованими ракетами 052D Baotou. Іран демонструє силу за допомогою корвета-невидимки та патрульний корабель.

Де розташована Оманська затока

У рамках навчань учасники будуть імітувати удари по морських цілях, операції з огляду й захоплення, а також виконувати пошуково-рятувальні завдання.

Раніше "Телеграф" писав, що Трамп обіцяє поновити надання розвідувальних даних Україні.