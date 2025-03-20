Потенциальное вторжение? На Тайване назвали дату возможного начала войны с Китаем

Один из маркеров готовности Китая к нападению на Тайвань – требование китайского лидера Си Цзиньпина к НОАК "стать современнее" к 2027 году

Война между Тайванем и Китаем может начаться в 2027 году. Именно на этот год китайская коммунистическая партия готовит свою армию, чтобы вторгнуться на остров и наконец оккупировать его. Растущее напряжение между КНР и Тайванем – сигнал, что война может вспыхнуть очень скоро.

Об этом сообщило информационное агентство Bloomberg со ссылкой на выводы, сделанные министерством обороны Тайваня. Тайваньские военные считают, что к 2027 году китайская армия будет полностью готова к вторжению на остров.

Тайвань в ближайшее время планирует проведение особых военных учений. Военные сымитируют нападение китайской армии на остров, чтобы проверить, насколько они готовы отражать давление сил, отправленных Народно-освободительной армией Китая (НОАК).

"Тайвань впервые определил 2027 год как потенциальный год для китайского вторжения во время своих ежегодных военных учений, поскольку на самоуправляющемся острове растет обеспокоенность по поводу напряженности в отношениях с Пекином… Учения также увеличатся до десяти дней нынешним летом, что отражает повышенное внимание к военной готовности в демократии, которую Китай считает своей территорией", – отмечает издание.

При этом в первую очередь сообщение минобороны Тайваня направлено на информирование парламента, поскольку там сейчас нет консенсуса по оборонным расходам. Возможно, что таким образом, впервые за 10 лет указывая дату возможного нападения Китая, министр обороны Тайваня Веллингтон Ку планирует заставить законодателей прекратить распри по поводу увеличения финансирования обороны.

Один из маркеров готовности Китая к нападению на Тайвань – требование китайского лидера Си Цзиньпина к НОАК "стать современнее" к 2027 году, а в 2047 году стать армией мирового класса. Кроме того, американские официальные лица предупредили Тайвань об угрозе вторжения в 2027 году: Китай планирует нарастить количество истребителей, военных кораблей, удвоить запасы конвенционных баллистических и крылатых ракет. Китайские войска демонстративно проводят агрессивные военные учения вокруг Тайваня, а риторика официального Пекина состоит из угроз острова.

Ранее "Телеграф" писал о том, что военно-морские силы и береговая охрана Китая провели учения по морской блокаде на стратегическом водном пути вблизи японского острова. На нем размещаются военные США.