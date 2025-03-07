Україна та Китай підписали угоду про експорт: які продукти з’являться на ринку Піднебесної

Останню подібну угоду підписували п'ять років тому

Україна підписала з Китаєм угоду, яка відкриває можливості для розширення експорту українських аграрних продуктів. Зокрема, тепер українські виробники зможуть постачати до КНР горох та рибу й морепродукти, виловлені в природних водоймах.

Про це повідомили в пресслужбі Міністерства аграрної політики та продовольства України. Підписання угоди відбулося після тривалих переговорів за участі українських та китайських посадовців.

Востаннє подібний контракт з Китаєм Україна підписувала п’ять років тому.

Міністр аграрної політики Віталій Коваль наголосив, що відкриття ринку КНР – важливий крок для української економіки. Китай є одним з найбільших покупців сільськогосподарської продукції у світі, тому ця угода допоможе збільшити експорт і залучити більше коштів до державного бюджету.

За прогнозами, угода сприятиме експорту:

Гороху : у 2023/2024 маркетинговому році в Україні зібрали 409 тисяч тонн, а вже у 2024/2025 очікується 476 тисяч тонн. Головними покупцями українського гороху є Туреччина, Індія, Малайзія та ОАЕ. Тепер до цього переліку доєднається Китай.

: у 2023/2024 маркетинговому році в Україні зібрали 409 тисяч тонн, а вже у 2024/2025 очікується 476 тисяч тонн. Головними покупцями українського гороху є Туреччина, Індія, Малайзія та ОАЕ. Тепер до цього переліку доєднається Китай. Риби: у 2024 році вилов риби в українських водоймах зріс на 6,2% (до 11,9 тисячі тонн), а вилов за межами юрисдикції країни збільшився майже вдвічі – до 19,9 тисячі тонн. Загальна вартість рибного експорту зросла на 80% і склала 56,3 мільйона доларів.

"Нові протоколи продовжують співпрацю між Україною та КНР у сфері аграрної торгівлі, яка активно розвивається з 2019 року. Очікується, що вже найближчим часом українські компанії зможуть розпочати поставки продукції до Китаю відповідно до нових вимог", – дописали в Міністерстві.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, яким чином Дональд Трамп, сам того не усвідомлюючи, допомагає Китаю поширювати свій вплив на європейському континенті.