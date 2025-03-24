Експерт Міжнародного інституту демократій та екскомандир 2-ї роти 24-го батальйону "Айдар" Євген Дикий про переговори України, Росії і США та досягненні миру

Ну що вже всі насолодились інтерв’ю Віткоффа Такеру Карлсону? Ні? Обов’язково раджу передивитись чи перечитати, для остаточного розуміння реальності та позбавлення шкідливих ілюзій.

Від американського посадовця, якому безпосередньо доручено вести перемовини про "мир", якого його президент сподівається досягнути "до Великодня", ви дізнаєтесь багато цікавого. Виявляється, вся "проблема" між Україною та Росією – це якісь "чотири регіони", які давно провели референдуми і виявили бажання жити у складі Росії, а от Київ чомусь досі цього не визнає.

А ще виявляється Росія ніколи не прагнула захопити Україну. "Нащо їм її захоплювати? Росіяни лише прагнуть там стабільності!" — цитата з інтерв'ю.

Що, ми таке вже чули? Так, але раніше лише від Кремля. Тепер же зрозуміти відмінність між Кремлем та Білим домом можна лише за тим, яка мова є рідною для спікера, жодних розбіжностей у змістах не лишилось.

Якщо у когось всупереч очевидним фактам досі лишались надії, що Штати при Трампі є хоча б нейтральними стосовно нашої війни, радник Віткофф не залишає такої можливості. Штати тепер на стороні Росії проти нас, це доконаний факт.

Чи не останньою безпідставною надією, за яку чіплялись інфантильні "трампооптимісти", було сподівання на гнів ображеного Дональда, якщо "друг Владімір" його просто пошле. Але із запропонованим Трампом 30-денним припиненням вогню сталось саме так – Путін відмовся, і Трамп мовчки умився, натомість почав далі розповідати як у нього все добре з Росією, і які у них разом величні перспективи. Так буде і надалі – Путіну можна все, бо Трамп заздалегідь на його боці, нам же не можна нічого, бо вони разом проти нас.

Перемовини, в які нас загнав Трамп, відбуваються не у рівносторонньому трикутнику, де Штати хоча б ставились "рівновіддалено" до агресора та жертви агресії, та намагались "привести до спільного знаменника" жертву злочину та непокараного зухвалого злочинця. Все значно гірше, бо ці перемовини – "трикутник смерті", де американці взяли на себе подвійну паскудну роль: транслювати нашій делегації вимоги та забаганки Москви, та ще й підкріплювати їх погрозами зі свого боку.

Нас пробують дотиснути до капітуляції одночасно з двох сторін, і щоб вистояти під таким тиском потрібні або не менш сильні союзники, або ж неабияка віра у свої власні сили.

Із союзниками справи не найкращі (хоч і не безнадійні). Європа прокидається від тридцятирічного летаргічного сну, і її пробудження – напевно єдине, за що варто подякувати Трампу. Однак між моментом пробудження та реальним набуттям необхідних для перемоги над Росією спроможностей пройде чимало часу.

До того ж Європу доводиться розглядати як конгломерат країн, з кожною з яких треба вибудовувати свій трек стосунків, адже ЄС як спільна інституція паралізований застарілим консенсусним принципом, завдяки якому Орбан може безкарно гальмувати будь-які панєвропейські ініціативи.

Лишаються власні сили – або ж маємо готуватись до "Великодньої капітуляції". Загальні риси цієї капітуляції більш-менш вимальовуються.

Росія до останнього вимагатиме заздалегідь неможливого – повного контролю над всіма оголошеними ними "приєднаними" областями, включно із нашим виходом із Херсона та Запоріжжя, та юридичного визнання всіх загарбаних територій російськими. Це вже очевидно.

Менш очевидно, що Вашингтон визнає "правоту" цих вимог і хотітиме від нас того самого, плюс сам подасть приклад – визнає суверенітет Росії над окупованими землями. Цього може не статись, але після виступу Віткоффа дуже схоже на те, що і цей сценарій не те, що не є неможливим, але навіть дуже ймовірний. І ми маємо бути готовими саме до такого повороту.

Існує примарний шанс, що Росія до кінця вимагатиме саме описаний вище максимум. Тоді нам буде простіше – що б не співав дует Трам-Путіна, на таку вимогу не піде ні українське суспільство, ні українська армія, а отже і жодний наш політик не ризикне подібне навіть озвучити. В якийсь момент стане очевидним, що домовитись неможливо, і що Трамп має просто піти слідом за російським кораблем. А ми маємо далі воювати – до чиєїсь очевидної перемоги, нашої або ворожої.

Але значно ймовірніше інше. Росія після довгого умовляння з боку Трампа "так і бути" погодиться на заморозку не по межі областей, а по нинішній лінії фронту. Москва і Вашингтон разом оголосять, що це величезна поступка з боку Кремля, в обмін на яку ми маємо негайно пристати на всі інші їхні умови та вимоги, або ж саме нас оголосять "недоговороздатними" та "винними у продовженні війни".

Можливо (хоча далеко не факт), нам в якості величезного "кроку на зустріч" навіть гарантують, що Штати офіційно не визнають окуповані території російськими, а ніби як "підвісять" їх статус, і оце вже ми точно муситимемо прийняти як ледь не нашу "перемогу", а якщо хочемо щось більшого – ми "невдячні свині" та "насправді не хочемо миру", з усім, що із цього витікає.

Взагалі ми маємо наперед готуватись, що будь-яка наша спроба відстояти бодай мінімальні свої інтереси та хоч якось пом’якшити умови капітуляції буде подаватись саме як наша "невдячність", "недоговороздатність" та як те, що саме ми винні у продовженні війни.

Так, на дуже короткий момент ми дипломатично переграли Трампа та Путіна, коли без жодних умов прийняли пропозицію 30-ти денного припинення вогню, але цей момент вже позаду, і дві імперії вдруге нам таке не дозволять, натомість будуть дотискати нашу капітуляцію на умовах Кремля.

Якщо комусь щось неясно – проста суперечка в Овальному кабінеті була одразу ж використана як привід зупинити нам доставку навіть "байденівської" допомоги, тоді як пряма відмова Кремля від мирної пропозиції Трампа не лише не призвела до будь-яких антиросійських дій чи висловлювань, а й не завадила Штатам вже після цього вийти із групи з розслідування російських злочинів (бо Владімір для Дональда ніякий не злочинець, союзники та партнери злочинцями не бувають; інша справа – "диктатор" Зе…), знищити базу даних викрадених українських дітей, продовжувати перемовини про зняття санкцій та потроху згортати американський персонал на логістичних хабах, через які нам везуть допомогу…

Ми маємо бути готові до того, що на наступному етапі перемовин, якщо тільки ми спробуємо ставити бодай якісь свої умови, нас гарантовано оголосять "винними у зриві перемовин" та взагалі у цій війні (адже за версією Трампа все так і є, Москва чесно хотіла "своє", а ми раптом почали пручатись).

Нам гарантовано припинять американську допомогу, питання лише, як скоро це станеться. Чим довше ми тягнемо переговорну історію, тим більше снарядів встигне доїхати до нас, і в цьому сенсі всі ці ігри виправдані. Але слід розуміти, що довго так тривати не може, і на наступному етапі перемовин все одно доведеться обирати: ми капітулюємо, або ні – і свідомо вигрібаємо всі наслідки свого вибору.

Слід бути готовими і до того, що з Росії демонстративно знімуть санкції (насправді тому, що Трамп від початку саме цього хоче – але формально через "наше небажання помиритися"), і ба більше – я б навіть не виключав накладення санкцій на нас. І до цього теж варто наперед готуватись.

То що, як тільки Кремль та Білий дім "так і бути" погодяться замінити "мир по адмінкордонам областей" на "мир по лінії фронту", треба буде радіти бодай цьому, і швиденько підписувати, що скажуть? Такий наш вибір цілком можливий. Але маємо розуміти, що саме ми при цьому підпишемо.

Ми назавжди втратимо будь-які шанси на покарання злочинців та на отримання компенсації. Так, станом на сьогодні ми теж не маємо механізмів отримати і перше, і друге – але поки війна не закінчена це не є неможливим, натомість наша капітуляція вирішить це питання на користь Росії назавжди.

Ми так само назавжди (і не треба мати щодо цього ніяких ілюзій) визнаємо окупацію Росією всіх зайнятих зараз територій. Так, ми не визнаватимемо цього де-юре, але ж і Південна Корея де-юре не визнає окупацію Півночі – тільки от мільйонам північних корейців від цього не легше.

Ми не отримаємо жодних гарантій безпеки для решти територій. Отримаємо натомість "фількину грамоту", цілком гідну називатися не "Мінськом-3", а "Будапештом-2", і хай пропонована європейськими союзниками наявність на нашій території купки "миротворців" з ніяким мандатом та кумедними реальними спроможностями не вводить нас в оману.

Таким чином, замість миру ми отримаємо недовгу перерву перед продовженням російської агресії, і розділимо долю не Південної Кореї, а Південного В’єтнаму.

Ну, а на додаток до цього ми ще й невідомо за що, от просто щоб Трамп на нас не так сильно сердився, віддамо йому наші надра, а за останньою версією ще й наші АЕС (що до речі не лише і навіть не стільки про гроші та електрику, а про те що нам тоді ніколи не зробити свою ядерну зброю – якраз те єдине, що мало б бодай якийсь шанс стати нашою гарантією безпеки).

Якщо ми готові на все це виключно заради того, щоб зараз трохи зітхнути з полегшенням, і отримати можливість трохи пожити у поганому мирі перед наступним актом агресії – що ж, це суїцидальний вибір, але суверенна нація має право на все, включно із суїцидом. Але цей вибір має бути чітко усвідомленим та публічно проговореним.

Бо наразі у мене дедалі сильніше складається враження, що після брутальної спроби "нагнути" нас в Овальному кабінеті, і нашої в цілому переважно здорової реакції на це хамство, наші вороги по обидва боки Атлантики переглянули тактику і пішли шляхом "варити жабку на дуже повільному вогнику". І схоже, що ми таки потроху приварюємось.

Я дуже хочу помилятись у своєму припущенні і сподіватись, що ми насправді наперед розуміємо безперспективність перемовин та просто тягнемо час – щоб встигло доїхати більше снарядів та ракет до "Петріотів". Але поки виглядає більш схоже на інше.

Схоже, загнана у "трикутник смерті" між агресивним союзом Трампа-Путіна, при імпотенції Європи, наша влада почала "просідати", та можливо навіть внутрішньо вже прийняла нашу поразку. З одного боку, вона відчайдушно намагається виторгувати для нас більш-менш прийнятні умови "почесної" капітуляції (що заздалегідь нереально), а з другого – потроху готує суспільство до прийняття того, що чомусь почало вважатися неминучим (хоч абсолютно таким не є).

Обережні капітулянти, які вже понад рік як підняли голови і потроху сіють в народі зневіру, вже почали співати солодку колисанку про "моральну перемогу", якою ми маємо втішитись замість справжньої Перемоги.

Щоб мати мужність послати за російським кораблем одночасно Москву та Вашингтон, при тому знаючи, що допомога та підтримка Лондона та Брюсселя будуть обмеженими, треба мати глибоку віру у сили нашого власного народу.

Ці сили є, але схоже, що в них наразі не вірять не лише в іноземних столицях, але і на Печерських пагорбах, і саме це є ключовою проблемою.

Таке вже бувало. Таке було, коли нас у 2022 нагинали на "Стамбульські угоди", але озброєний народ вирішив воювати. Таке було в 2014, коли перемовини наших союзників та "поміркованих лідерів" з Януковичем закінчились виступом сотника Парасюка на Майдані – і нашою Перемогою.

Ми перемагали завжди, коли обирали Гідність, а не "поміркованість".

Втім, далеко не тільки ми.

Трохи більше століття тому Османську імперію буквально роздирали на шмаття переможці у Першій світовій. Поразка спершу ніби і не виглядала ганебною, але переможці всупереч домовленостям окуповували місто за містом, регіон за регіоном та готували "мирну угоду" — десь на таких умовах, як наразі нам готують Москва та Вашингтон.

Османський уряд розводив руками і не бачив сили протистояти тиску країн Антанти. Але виявилось, що у народа ці сили були.

Це про реальну перебудову всього тилового життя на воєнні рейки, все для фронту, все для перемоги.

Так, це буде дуже некомфортно, а отже непопулярно. Цьому чинитиметься значний спротив – частково стихійний, а ще більшою мірою організований російською агентурою.

Обравши цей шлях, ми отримаємо складнощі та проблеми – але відвернемо невиправну трагедію, якою закінчився б трампутінський мир зразка 2025.

І покликати умовного "нашого Ататюрка" можемо і повинні лише ми з вами самі, українське тилове суспільство.

Було б вкрай нечесно, несправедливо та нереалістично очікувати цього від армії.

Не можна вимагати від наших захисників та захисниць, які три роки витрачають свої життя та здоров’я за нас, замість нас і заради нас, при тому потерпають водночас і від страхіть та незручностей війни, і від абсурду армійського совка, і від нашої з вами тилової невдячності, щоб вони ще й замість нас самі вимагали продовжити війну, тобто ще продовжити їхню тяжку службу.

В умовах, коли ніхто з тилу не поспішає їм на заміну, тему граничного терміну служби "тихо зам’яли", ми маємо щодня вклонятися їм за те, що хоча б не всі пішли у СЗЧ, та що не вимагають припинити війну на будь-яких умовах.

Армія, з якою ми чинимо так по-скотинячому, не вимагає капітуляції та не розходиться по домівках, натомість дуже успішно протистоїть ворогові на фронті – це вже героїзм, цінуємо його, і не перевалюємо на героїв нашу відповідальність.

Саме ми, український тил, маємо чітко зробити свій вибір. Від нас має прозвучати "Ні капітуляції!", саме ми маємо відкинути трампутінський "рускомір-2025" та вимагати війни до Перемоги.

Вимагати, і водночас озвучити власну готовність на пожертву значною частиною комфорту та статків заради цієї Перемоги. Без цього вимога Перемоги буде просто інфантильним закликом у порожнечу, тоді як за цієї умови стане нашим новим суспільним договором часів Визвольної Війни.

Якщо ми будемо рішучими у своєму виборі – наш запит буде почуто, і "ефект нашого Кемаля" спрацює.

Я зараз свідомо виношу за дужки питання, чи візьме на себе роль умовного "нашого Ататюрка" чинна влада (що, поза всіма політичними та особистими симпатіями та антипатіями, однозначно було б простіше та надійніше просто з міркувань права та легітимності), чи ж вона виявиться не готовою спертись виключно на наші власні українські сили, і повести нас у "зарубу" значно важчу аніж попередні роки. Якщо владі не вистачить віри у наші сили – так чи інакше ця віра і ці сили знайдуть собі лідерів та провідників.

Якщо народ чітко сформує та озвучить свій запит на Перемогу, та чітко артикулює категоричне несприйняття капітуляції, відповідь на запит однозначно прийде, і наразі не так важливо, звідки саме та за якою процедурою. Головне, щоб це був дійсно вибір народу, вибір усвідомлений та чітко озвучений.

Саме ми маємо публічно відмовити Трампутіну, щоб для всього світу було очевидно: це воля українців, а не лише окремих політиків.

У нас не так багато часу, щоб все це усвідомити, "перетравити", та видати назовні нашу волю до Перемоги – або ж нашу покору капітуляції.

Вашингтон та Москва дотискають нас прямо зараз, і вже озвучений їхній "дедлайн" — "мир на Великдень", тобто до 20 квітня. Трампутіни хочуть святкувати не просто Великдень, а Великдень нашої поразки. У нас менше місяця на те, щоб обрати свій шлях – шлях ганьби, капітуляції та трохи відкладеної смерті, або ж шлях Гідності та тяжкої боротьби з шансами на Перемогу.

Вибір Гідності та боротьби може завершитись поразкою, але часто призводить до Перемоги. Вибір капітуляції варіанта Перемоги не передбачає.

Пам’ятаємо про це, готуючись фарбувати крашанки до Великодня.

Джерело: пост Дикого у Facebook.