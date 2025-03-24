Детали американской операции в Йемене попали к журналисту из-за ошибки команды Трампа.

Советник Трампа по национальной безопасности Майкл Уолц по ошибке добавил главного редактора The Atlantic Джеффри Голдберга в закрытую группу в Signal, а впоследствии министр обороны Пит Хегсет направил ему детали американских ударов по Йемену за несколько часов до их начала.

Как сообщает кандидат исторических наук и публицист Андрей Плахонин на своей странице в Facebook, информация содержала точные данные о вооружениях, целях и времени операции. Этот инцидент, по его мнению, свидетельствует о хаосе и нарушении норм безопасности в администрации Трампа.

По словам Голдберга, поначалу он воспринял это как возможную кампанию по дезинформации, ведь, по его же оценке, "по предварительным стандартам это настолько нереально", что вера пришла лишь спустя несколько дней.

Он также отметил, что в переписке группы было "еще многое", что лишь усилило впечатление о "полном бардаке" в команде Трампа. Плахонин, цитируя Голдберга, подчеркивает, что такие действия указывают на пренебрежение законами и элементарными нормами безопасности.

Этот случай может послужить примером безответственности, которая, по словам редактора, властвует в администрации.

Ранее "Телеграф" писал о том, что прекращение огня в Украине может быть достигнуто через несколько недель, как надеются США. Белый дом стремится договориться о перемирии до 20 апреля, однако в правительстве понимают, что эти сроки могут измениться из-за значительных разногласий в позициях сторон.