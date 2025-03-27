Подарунки від Путіна? Кім Чен Ин обзавівся небезпечною військовою технікою (фото)

Щедрі подарунки від Путіна уже в КНДР

Росія платить КНДР за участь у війні проти України не лише їжею. Життя тисяч північнокорейських солдатів, які вже знищені або можуть бути знищеними, схоже, росіяни обміняли на свої технології.

На це звернув увагу український волонтер Олександр Карпюк, більш відомий як Serg Marco. За його інформацією, виглядає так, ніби Росія фактично придбала військові технології в обмін на людські життя корейських військовослужбовців.

Зокрема, північнокорейські військові отримали від росіян сучасні літаки радіолокаційного стеження та розвідувальні безпілотники. Він звернув увагу на фотографії, де представлені одразу три літаки далекого радіолокаційного виявлення: північнокорейський, російський А-50 та китайський KJ-2000. Вони є дуже схожими на вигляд. Схоже, що Росія передала КНДР свої найновіші зразки військової техніки.

"На фотографіях знаходяться три літаки ДРЛО. Північної Кореї, Російський (А-50) та китайський (KJ-2000).Що якби натякає завдяки кому "виготовлений" літак.

UPD. Так, це просто А-50 який обміняли на життя тисяч північнокорейських солдатів. І скоріш за все- це не єдиний "апгрейд" що ми побачимо у Кіма", — йдеться у дописі.

ДРЛО Північної Кореї

Російський А-50

Китайський ДРЛО KJ-2000

Одразу з’явились також фото з огляду нової техніки у КНДР. Лідер Північної Кореї Кім Чен Ин особисто контролював процес демонстрації розвідувальних та ударних безпілотників. Корейські ЗМІ повідомили про успішні випробування новітніх зразків техніки.

Представник Об'єднаного комітету начальників штабів Південної Кореї Лі Сун Чжун підтвердив, що новий розвідувальний дрон, імовірно, створений з використанням російських компонентів і модифіковано. Техніка нібито здатна відстежувати численні цілі та контролювати пересування військових об'єктів на суші та морі.

ДРЛО А-50

Довідка. Літак А-50 є авіаційним комплексом радіолокаційного виявлення та наведення, розробленим у СРСР в 1970-х роках. Створений на базі пасажирського літака Іл-76, він призначений для далекого радіолокаційного стеження та управління авіацією в повітряному просторі. Екіпаж літака складається з 10-12 осіб. Максимальна висота польоту становить близько 10,5 кілометрів, а радіус дії радіолокаційної системи сягає 650 кілометрів. Літак обладнаний потужним радаром, який може виявляти та супроводжувати одночасно до 100 повітряних цілей. Це робить його ключовим елементом системи повітряного спостереження та управління.

Раніше "Телеграф" також писав, що із КНДР на війну з Україною відправляють перебіжчиків і не тільки. Потяги з їхніми трупами вже повертаються назад.