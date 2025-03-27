Подарки от Путина? Ким Чен Ын обзавелся опасной военной техникой (фото)

Щедрые подарки от Путина уже в КНДР

Россия платит КНДР за участие в войне против Украины не только едой. Жизнь тысяч северокорейских солдат, которые уже уничтожены или могут быть уничтожены, похоже, россияне обменяли свои технологии.

На это обратил внимание украинский волонтер Александр Карпюк, более известный как Serg Marco. По его информации, выглядит так, что Россия фактически приобрела военные технологии в обмен на человеческие жизни корейских военнослужащих.

В частности, северокорейские военные получили от россиян современные самолеты радиолокационной слежки и разведывательные беспилотники. Он обратил внимание на фотографии, где представлены сразу три самолета дальнего радиолокационного обнаружения: северокорейский, российский А-50 и китайский KJ-2000. Они очень похожи на вид. Похоже, Россия передала КНДР свои новейшие образцы военной техники.

"На фотографиях находятся три самолета ДРЛО. Северной Кореи, Российский (А-50) и китайский (KJ-2000). Что если бы намекает благодаря кому "изготовленный" самолет.

UPD. Да, это просто А-50, который обменяли на жизнь тысяч северокорейских солдат. И, скорее всего, это не единственный "апгрейд", что мы увидим у Кима", — говорится в сообщении.

ДРЛО Северной Кореи

Российский А-50

Китайский ДРЛО KJ-2000

Сразу появились фото из обзора новой техники в КНДР. Лидер Северной Кореи Ким Чен Ин лично контролировал процесс демонстрации разведывательных и ударных беспилотников. Корейские СМИ сообщили об успешных испытаниях новейших образцов техники.

Представитель Объединенного комитета начальников штабов Южной Кореи Ли Сун Чжун подтвердил, что новый разведывательный дрон, вероятно, создан с использованием российских компонентов и модифицирован. Техника будто бы способна отслеживать многочисленные цели и контролировать передвижение военных объектов на суше и море.

ДРЛО А-50

Справка. Самолет А-50 является авиационным комплексом радиолокационного обнаружения и наведения, разработанным в СССР в 1970-х годах. Созданный на базе пассажирского самолета Ил-76, он предназначен для дальнего радиолокационного слежения и управления авиацией в воздушном пространстве. Экипаж самолета состоит из 10-12 человек. Максимальная высота полета составляет около 10,5 км, а радиус действия радиолокационной системы достигает 650 км. Самолет оснащен мощным радаром, который может обнаруживать и сопровождать одновременно до 100 воздушных целей. Это делает его ключевым элементом в системе воздушного наблюдения и управления.

Ранее "Телеграф" также писал, что из КНДР на войну с Украиной отправляют перебежчиков и не только. Поезда с их труппами уже возвращаются назад.