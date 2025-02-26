Найтовстіший диктатор з’явився у дивній шапці на голові: це поганий знак

Лідер КНДР відвідав військову академію

Керівник Північної Кореї Кім Чен Ин закликав створити сучасну армію на тлі участі солдатів КНДР у війні Росії проти України.

Як повідомляє The Star, про це лідер Корейської Народно-Демократичної Республіки заявив під час візиту до військової академії Кан Кон. У ході цього заходу він наголосив на важливості створення сучасної армії, "здатної протистояти будь-яким викликам війни".

За даними розвідувальних служб Південної Кореї, подібні інспекції Кім Чен Іном військових підрозділів та військових навчальних закладів можуть свідчити про підготовку до відправки додаткових військ КНДР до Росії для участі у війні з Україною.

Також він звертає увагу зовнішній вигляд північнокорейського диктатора, у якому він приїхав до академії. Кім Чен Ин був у чорній шапці дивного вигляду.

Крім того, ЗМІ повідомляють, що війська КНДР виявилися неготовими до сучасних методів ведення війни, включаючи використання безпілотників. У той же час Кім Чен Ин проводить подібні інспекції на тлі повідомлень про те, що військові КНДР, нещодавно захоплені в полон на війні в Україні, збираються "втекти до Південної Кореї", пише The Star.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що у січні 2025 року Силам оборони України вперше вдалося взяти в полон солдатів КНДР. Вони були поранені на полі бою, але вижили.