Потужний землетрус здригнув М'янму та Таїланд: сотні загиблих, завалився цілий ТЦ та міст (фото та відео)

Землетрус мав потужність 7,7 бала

В азійській країні М'янмі та у Таїланді стався потужний землетрус 28 березня. Мережею ширяться жахливі кадри наслідків сейсмічної активності, яка подекуди сягнула 7,7 бала.

Як зазначає The New York Times, внаслідок землетрусу у Південно-Східній Азії лише у трьох містах загинули 144 людини. Кількість постраждалих стрімко росте.

Землетрус у М’янмі

У М'янмі впав міст

Локалізація землетрусу у М'янмі

У п'ятницю, 28 березня, зранку кілька міст М'янми сколихнулись від потужного землетрусу. Влада країни оголосила надзвичайну ситуацію. Подекуди поштовхи зруйнували цілі квартали, завалилось багато житлових будинків, кілометровий міст.

Внаслідок землетрусу, за даними правлячої хунти, загинуло 144 людини, постраждало 732. Наразі розбір завалів та ліквідація наслідків триває. Кількість жертв стрімко зростає. Військовий уряд М’янми звернувся з проханням про міжнародну допомогу.

Наслідки землетрусу у М'янмі

Наслідки землетрусу у М'янмі

Президент США Дональд Трамп заявив, що Штати нададуть допомогу М'янмі після смертоносних землетрусів.

"Це дуже погано, і ми будемо допомагати, — сказав він в Овальному кабінеті. — Ми вже поговорили з країною".

Відомо, що землетрус у штаті Шан у М'янмі серйозно пошкодив буддистський монастир у Піндайї. Він знаходився приблизно за 70 миль від епіцентру. Кілька столітніх ступ, які прикрашали релігійне місце, впали.

Буддистський монастир у Піндайї після землетрусу

Додамо, що центральна М'янма знаходиться біля східного краю однієї з найактивніших у світі зон сейсмічної активності: Альпідського поясу, який простягається від Середземного моря на схід через Туреччину, Іран та Афганістан, потім вздовж Гімалаїв до М'янми та до Індонезії. Епіцентр землетрусу знаходився поблизу Мандалая, другого за величиною міста М'янми з населенням понад мільйон людей.

Землетрус у Бангкоку

У п'ятницю, 28 березня, землетрус стався і в Бангкоку, столиці Таїланду. Наразі відомо про загибель 7 людей, є постраждалі. На місці обваленої будівлі приблизно 70 людей досі вважаються зниклими безвісти. Ще 20 людей були заблоковані в шахті ліфта.

Локалізація землетрусу у М'янмі та Бангкоку

У Бангкоку під час поштовхів завалився головний торгівельний центр. Місцева влада оголосила столицю "зоною надзвичайної ситуації". Уряд Таїланду попередив, що підземні поштовхи можуть статися протягом наступних 24 годин.

Раніше "Телеграф" розповідав, що в одній з областей України зафіксували землетрус.