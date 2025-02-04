Відчують і в Україні? Сейсмологи попереджають про потужний землетрус

За словами фахівців, зараз на Санторіні – лише увертюра перед чимось більшим

У вівторок, 4 лютого, біля Санторіні стався землетрус магнітудою 5 балів за шкалою Ріхтера, згідно з оцінкою Геодинамічного інституту Національної обсерваторії Афін.

Це найсильніший землетрус, зареєстрований у цьому районі, повідомляє tovima.com.

"Епіцентр знаходився за 21 км на південний захід від Аморгосу, грецького острова, на якому за останні дні сталися сотні підземних поштовхів, включаючи землетрус магнітудою 4,7 раніше у вівторок і підземні поштовхи магнітудою 4,3 невдовзі після цього", — йдеться у публікації.

Зазначається, що сейсмічна активність, що триває в південній частині Егейського моря і на грецьких островах Санторіні, Аморгос, Йос і Анафі викликала занепокоєння у місцевих жителів і експертів. Понад 5000 людей залишили острів у понеділок і вівторок на спеціальних рейсах і додаткових поромних сполученнях у відповідь на поштовхи, що посилюються.

Сейсмолог Акіс Целентіс, професор Національного Каподистрійського університету в Афінах та директор Геодинамічного інституту Греції та Національного центру з цунамі (ЮНЕСКО), попередив, що сильніший землетрус може бути неминучим.

"Сейсмічна активність не знижується, а, навпаки, посилюється", — заявив Целентіс, додавши, що великий розлам Аморгосу, відповідальний за руйнівний землетрус 1956 року, внаслідок якого було зруйновано Санторіні та загинуло 54 особи, знову активізувався.

У період з 1 по 4 лютого (до 9 ранку) було зафіксовано понад 43 поштовхи магнітудою понад 4,0, причому землетрус у вівторок став найпотужнішим сьогодні. Дані Європейсько-середземноморського сейсмологічного центру (EMSC) показують, що з 27 січня в районі Егейського моря сталося понад 770 землетрусів.

Целентіс підкреслив, що зафіксована досі сейсмічна активність демонструє характеристики передсейсмічної послідовності (форшоків). Це означає, сказав він, що якщо тільки головний землетрус не станеться найближчим часом, очікуються поштовхи ще більшої сили.

Хоча грецькі експерти не пов’язують цю сейсмічну активність із двома діючими вулканами Санторіні, вони визнають можливий непрямий вплив.

У відповідь на сейсмічну активність, що триває, Міждисциплінарний комітет з управління ризиками і кризами, скликаний Національним Каподистрійським університетом Афін у понеділок, підтвердив, що поштовхи, мабуть, є частиною "передсейсмічної моделі". Влада та експерти продовжують уважно стежити за ситуацією.

Інший відомий грецький сейсмолог Герасимос Пападопулос попередив, що поточна послідовність землетрусів, що відображається на сейсмічних картах в реальному часі у вигляді зростаючого скупчення точок між островами Санторіні, Йос, Аморгос і Анафі, може вказувати на більшу подію, що насувається.

"Усі сценарії залишаються відкритими. Кількість поштовхів зросла, магнітуда зросла, а епіцентри змістилися на північний схід. Хоча це тектонічні землетруси, а не вулканічні, рівень ризику зріс", — прокоментував Пападопулос.

Додамо, з 28 січня число землетрусів у Туреччині перевищило 400. Найсильніший зареєстрований землетрус у Туреччині у районі мав магнітуду 4,8. Активною зоною, де фіксуються землетруси в Туреччині, є область за 25 кілометрів на північний схід від острова Санторіні.

Турецькі вчені продовжують стежити за землетрусами та можливими наслідками, включаючи ризики цунамі та активізацію розломів. На цьому тлі президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган закликав посилити підготовку до можливих надзвичайних ситуацій у країні.

Щодо інших європейських країн, зокрема України, фахівці нічого не говорять про небезпеку землетрусів для них.

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