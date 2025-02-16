В Україні стався землетрус: названо місце та потужність

Це другий землетрус за поточний місяць

У ніч на 16 лютого на Полтавщині стався другий за поточний місяць землетрус. Його зафіксували у районі села Браїлки на захід від Полтави.

Про це повідомляє Головний центр спеціального контролю. Підземні поштовхи було зафіксовано о 00:48:20, на глибині 2 кілометри. За даними сейсмологів, магнітуда землетрусу – 3,1 за шкалою Ріхтера.

За класифікацією землетрусів належить до невідчутних чи слабких.

Землетруси оцінюють за 12-бальною системою. Від 1 до 5 балів – майже невідчутний землетрус, від 5 до 7 балів – на верхніх поверхах багатоповерхівок гойдаються люстри, від 7 до 9 балів – на стінах будинків виникають тріщини, від 9 до 12 балів – будинки руйнуються.

Нагадаємо, увечері 1 лютого жителі Полтави відчули дивні поштовхи. Тоді ж Головний центр спеціального контролю повідомив, що Полтавою та Решетилівкою стався землетрус магнітудою 3,67.

Поштовхи було зафіксовано на глибині 3 кілометри. Також повідомляється, що останній землетрус у Полтаві стався 9 листопада 2024 року о 20:30. Його сила становила 3 бали за шкалою Ріхтера.

Раніше "Телеграф" розповідав, що 7 січня вранці у віддаленому регіоні Тибету в Китаї стався потужний землетрус. Його сила досягла 7,1 бала за школою Ріхтера. Було багато загиблих та постраждалих.