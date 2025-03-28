Мощное землетрясение содрогнуло Мьянму и Таиланд: сотни погибших, обрушился целый ТЦ и мост (фото и видео)

Землетрясение имело мощность 7,7 балла

В азиатской стране Мьянме и в Таиланде произошло мощное землетрясение 28 марта. Сетью распространяются ужасающие кадры последствий сейсмической активности, кое-где достигшей 7,7 балла.

Как отмечает The New York Times, в результате землетрясения в Юго-Восточной Азии только в трех городах погибли 144 человека. Число пострадавших стремительно растет.

Землетрясение в Мьянме

В Мьянме упал мост

Локализация землетрясения в Мьянме

В пятницу, 28 марта, утром несколько городов Мьянмы всколыхнулись от мощного землетрясения. Власти страны объявили чрезвычайную ситуацию. Кое-где толчки разрушили целые кварталы, рухнули жилые дома, километровый мост.

В результате землетрясения, по данным правящей хунты, погибли 144 человека, пострадали 732 человека. Разбор завалов и ликвидация последствий продолжается. Число жертв стремительно растет. Военное правительство Мьянмы обратилось с просьбой о международной помощи.

Последствия землетрясения в Мьянме

Последствия землетрясения в Мьянме

Президент США Дональд Трамп заявил, что Штаты окажут помощь Мьянме после смертоносных землетрясений.

"Это очень плохо, и мы будем помогать, — сказал он в Овальном кабинете. — Мы уже поговорили со страной".

Известно, что землетрясение в штате Шан в Мьянме серьезно повредило буддистский монастырь в Пиндае. Он находился примерно в 70 милях от эпицентра. Несколько столетних ступ, украшавших религиозное место, упали.

Буддистский монастырь в Пиндайе после землетрясения

Добавим, что центральная Мьянма находится у восточного края одной из самых активных в мире зон сейсмической активности: Альпидского пояса, простирающегося от Средиземного моря к востоку через Турцию, Иран и Афганистан, затем вдоль Гималаев до Мьянмы и Индонезии. Эпицентр землетрясения находился вблизи Мандалая, второго по величине города Мьянмы с населением более миллиона человек.

Землетрясение в Бангкоке

В пятницу, 28 марта, землетрясение произошло и в Бангкоке, столице Таиланда. Пока известно о гибели 7 человек, есть пострадавшие. На месте обрушенного здания примерно 70 человек до сих пор числятся пропавшими без вести. Еще 20 человек были заблокированы в шахте лифта.

Локализация землетрясения в Мьянме и Бангкоке

В Бангкоке во время толчков рухнул главный торговый центр. Местные власти объявили столицу "зоной чрезвычайной ситуации". Правительство Таиланда предупредило, что подземные толчки могут произойти в течение следующих 24 часов.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что в одной из областей Украины зафиксировали землетрясение.