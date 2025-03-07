В одній з областей України зафіксували землетрус: що відомо

Поштовхи могли відчути

Землетрус зафіксували в Україні, а саме в Тернопільській області. Підземні поштовхи магнітудою 2,6 за шкалою Ріхтера сталися 6 березня.

Про це повідомив Головний центр спеціального контролю.Згідно з офіційними даними, землетрус зареєстрували 6 березня о 18:27:34. Його координати — 49,56 північної широти та 25,92 східної довготи. Розрахункова інтенсивність у джерелі склала 2 бали.

"06.03.2025 р. о 18:27:34 зареєстрований землетрус у Тернопільській області. Координати 49,56 пн.ш. 25,92 сх.д, Магнітуда – 2,6 (за шкалою Ріхтера), розрахункова інтенсивність в джерелі – 2 бали", – йдеться у повідомленні Головного центру спеціального контролю.

Де зафіксували землетрус

Фахівці зазначають, що землетруси такої сили фіксуються переважно лише сейсмічними приладами. Їх можуть відчути тільки окремі люди, які перебувають у стані повного спокою на верхніх поверхах багатоповерхових будинків.

Тернопільщина не належить до сейсмічних зон України і подібні явища трапляються тут вкрай рідко. Останній серйозний землетрус — 4.3 бали за шкалою Ріхтера — в області фіксували у 2021 році. Загалом в Україні найбільш сейсмоактивними регіонами є Закарпаття, Буковина, Крим та прилеглі до нього території Чорного моря. У цих районах можуть виникати землетруси значно більшої потужності – до 6-8 балів.

Також "Телеграф" раніше писав, що сейсмологи попереджають про потужний землетрус. Сейсмічна активність посилюється.