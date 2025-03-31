Угрозы Трампа не подействовали? Как изменились цены на российскую нефть после его заявлений — Reuters

Нефтяной рынок ждет: как пошлины Трампа могут ударить по России?

Рынки нефти отреагировали сдержанно на заявление президента США Дональда Трампа о возможном введении пошлин на покупателей российской нефти. Несмотря на его угрозу поднять тарифы на 25-50%, трейдеры пока осторожно оценивают перспективы такого шага.

Как сообщает Reuters, аналитики предполагают, что это может являться частью тактических маневров Трампа в переговорах с Россией, а не реальное намерение. "Он меняет решение настолько часто, что рынок просто ждет конкретики", — отметил энергетический консультант Ади Имсирович.

На фоне заявления Трампа нефть марки Brent в понедельник выросла на 1,4% — до 74 долларов за баррель. Однако трейдеры не спешат реагировать на возможные санкции, учитывая, что в марте цены опускались до минимума с 2021 года – 68 долларов за баррель.

Китай и Индия – ключевые покупатели российской нефти

Крупнейшими потребителями российской нефти остаются Китай и Индия. С 2022 г. Индия опередила Китай и стала основным импортером морской нефти из России. На начало 2024 года доля российской нефти в общем импорте Индии составила 35%.

Однако Нью-Дели уже заявлял, что его нефтепереработчики будут покупать только ту российскую нефть, которая не подпадает под санкции США, что может уменьшить количество доступных поставок.

Китайские госкомпании, такие как Sinopec и Zhenhua Oil, также сократили закупки во избежание вторичных санкций. Однако независимые нефтепереработчики Китая продолжают покупать российскую нефть, поскольку имеют меньшие связи с американской финансовой системой и менее уязвимы к давлению Вашингтона.

Изменится ли глобальный рынок нефти?

Эксперты отмечают, что пошлины могут повлиять на экспорт России, но вопрос в том, насколько жестко США будут соблюдать новые ограничения. Также рынок следит за тем, сможет ли ОПЕК компенсировать возможное сокращение поставок.

По мнению аналитика ING Уоррена Паттерсона, рынок не будет торопиться с реакцией, пока нет конкретных решений. "Последние санкции США против Венесуэлы могут дать представление о возможном развитии событий", — добавил он.

Если Вашингтон реально введет вторичные санкции, Китай и Индия могут находить новые пути обхода ограничений. Уже сейчас китайские компании приостановили закупки венесуэльской нефти перед введением санкций, но трейдеры ожидают, что поставки возобновятся из-за альтернативных схем.

Пока что нефтяной рынок остается в состоянии ожидания, ведь пока нет четких шагов со стороны США по реализации заявленных тарифов.

Ранее "Телеграф" писал о том, что во время очередного раунда переговоров в Саудовской Аравии российская сторона в обмен на соблюдение перемирия в Черном море потребовала от США ослабления санкций. Если бы Белый дом не хотел оставить Европу "за бортом" переговорного процесса, без согласия европейских союзников выполнить условия Москвы у Дональда Трампа не получится.