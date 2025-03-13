Пожежників пустили не одразу. У Москві загорілася ТЕЦ (відео)

Вогонь на даху ТЕЦ-16 стрімко поширюється

Теплоелектроцентраль (ТЕЦ) загорілась у Москві 13 березня. Будівлю певний час ніхто не гасив.

Як повідомляє "Baza", палає дах ТЕЦ №16 по вулиці 3-ій Хорошевській. На місце події терміново виїхали співробітники служби надзвичайних ситуацій. За словами очевидців, у місті видно величезний клуб чорного диму, що підіймається в повітря та покриває околиці.

Як зазначили у "SHOT", загоряння сталося на верхівці восьмиповерхового будинку, причиною стало займання утеплювача. При цьому деякі Telegram-канали повідомляли про вибух, що передував пожежі.

Подія викликала серйозні ускладнення руху в районі Хорошево-Мневники: пожежники не могли під’їхати до будівлі.

"Просто зараз вони намагаються проїхати через КПП, проте їх не пропускають. Співробітники стверджують, що це режимний об’єкт", — йшлося в повідомленні.

Під дописом користувач написав, що дим і горілий запах дістався до району "Сокола" у Москві.

Тим часом вогонь на даху ТЕЦ-16 стрімко поширюється. Станом на 11:12 площа пожежі становить 300 квадратних метрів.

Вогнище спалахнуло в будівлі, яка не функціонувала через ремонтні роботи. За даними "SHOT", на роботу теплоелектроцентралі інцидент не вплинув.

Раніше "Телеграф" писав, що в Росії спалахнула нафтобаза. Очевидці повідомили про сильні вибухи, що передували події.