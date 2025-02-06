В "серці" Нью-Йорка сталася серйозна пожежа: постраждав елітний житловий район (відео)

Загорілась 5-ти поверхівка

У середу, 5 лютого, у самому центрі Нью-Йорка сталась пожежа. На Мангеттені загорівся житловий будинок.

Вогонь перекинувся ще на кілька сусідніх будівель. Можуть бути постраждалі, пише Eyewitness News.

Пожежники боролись з великою пожежею в житловому будинку в Гарлемі. Представники FDNY кажуть, що працюють на місці пожежі з чотирма сигналізаторами.

Подія сталась на 139-ій Західній вулиці. В момент пожежі вона була заставлена машинами пожежників та інших екстрених служб. На місці працюють близько 40 одиниць техніки та 170 пожежників та ДСНС.

Людей евакуйовували із будівель, Загоряння намагались довго локалізувати.

Офіційні особи кажуть, що пожежа виникла на перших трьох поверхах. Вона перекинулась на інші будівлі.

Сусіди розповіли Eyewitness News, що будівля, де сталася пожежа, пустує вже пару років.

Раніше "Телеграф" писав, що в окрузі Лос-Анджелесу вибухнула потужна лісова пожежа. Полум'я стрімко поширилося в гірській місцевості, що межує з житловими районами та навчальними закладами. Десятки тисяч людей покинути свої будинки.