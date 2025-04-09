Щоб не полетіти в країну Оз: американці оригінально сховались від торнадо

Райан Хейган та Бадді Роллі, дізнавшись про наближення шторму, вирішили застосувати нестандартний підхід для захисту. Попри те, що ідея виникла в останню хвилину, вона виявилася ефективною, і їхній укритий фургон став вірусним у TikTok, привернувши увагу мільйонів користувачів

США продовжують збурювати не тільки політичні вири, а й природні. Тільки но в березні потужна негода наробила лиха, як частину штатів знову накрили торнадо та повені. В штаті Кентуккі двоє чоловіків вирішили оригінально захиститися від торнадо — вони закопали старий мінівен в землю, зробивши імпровізоване укриття.

Про незвичайне рішення розповіли у FOX Weather. Райан Хейган та Бадді Роллі вирішили застосувати власний підхід, аби убезпечити себе. Кілька місяців тому Райан придбав міні-екскаватор на Temu. З його допомогою чоловіки закопали в землю фургон, який використовувався раніше на автостоянці батька Бадді для запчастин.

Мінівен закопали під землю

На все пішло п’ять годин. Бадді, його дружина, їхній син та Райан сховались в мінівені під землею. Під час попередження про торнадо вони провели там більш ніж півтори години, маючи при собі воду і перекус. Оскільки акумулятор у фургоні працював, вони змогли підтримувати внутрішнє освітлення. Також залишили антену над землею, щоб отримувати дані про погоду по радіо.

Їхнє рішення зібрало майже 2 млн переглядів на TikTok. Користувачі загадувалися над питанням, чи не викорчує торнадо цю конструкцію та ділились своїми дитячими спогадами про подібні укриття зі старих автобусів ще десятки років тому.

Користувачі також наголосили, що план був не до кінця продуманий — земляний насип згори занадто малий, а вікна могло видавити всередину, тож їх варто зміцнити. Чоловіки з Кентуккі планують зробити своє укриття більш постійним і міцним, заливши навколо фургона бетон та створивши новий вхід через розсувні двері з використанням залізничних шпал.

Підземні укриття від торнадо вважаються золотим стандартом, але їхня установка зазвичай коштує чимало. Інша небезпека — повені, які часто супроводжують торнадо та якраз накрили Кентуккі. Для цього укриття варто встановлювати вище на схилі.

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