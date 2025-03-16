Потужний шторм у США забрав життя десятків людей (відео, фото)

Місцева влада повідомляє про зруйновані будинки та пошкоджену інфраструктуру

Шторми накрили декілька штатів США. Щонайменше 34 людини загинули.Через непогоду тільки у штаті Канзас сталася ДТП за участю 50 авто.

Про це повідомляє видання Associated Press.

Загалом стихійне лихо зачепило шість штатів, зокрема Канзас, де відомо про вісьмох загиблих, Міссісіпі, де загинуло шестеро людей. По три людини загинули в Арканзасі й Техасі. В Оклахомі відомо про одну жертву.

Місцева влада повідомляє про зруйновані будинки та пошкоджену інфраструктуру.

Метерологічна служба США попередила про ризик торнадо і в інших штатах — Алабамі, Теннессі, Джорджії та Флориді. Очікується, що на східному узбережжі США найближчим часом пройдуть сильні зливи, що супроводжуються штормовим вітром.

Для Алабами і Міссурі вперше з травня 2024 року і лише вп'яте в історії було оголошено вищий, п'ятий рівень загрози штормів. Пізніше рівень загрози було знижено до четвертого з п'яти.

Стихія загрожує понад 100 мільйонам людей

Великі шторми спричинили вітри, які призвели до смертоносних пилових бурь і роздмухали понад 100 лісових пожеж.

Прогнозується, що екстремальні погодні умови зачеплять регіон, де проживає понад 100 мільйонів осіб. Пориви вітру до 130 км/год прогнозуються від канадського кордону до Техасу, що загрожує хуртовинами в більш холодних північних районах і лісовими пожежами в більш теплих і сухих південних районах.

Раніше "Телеграф" писав, що в американському місті Мартінес штату Каліфорнія стався витік вуглеводнів на нафтопереробному заводі. Це призвело до сильного вибуху та пожежі на території підприємства.