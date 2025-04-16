Росія просить у США літаки за рахунок заморожених активів

Росія вже зробила пропозицію США

Росія просить США продати їй літаки Boeing за гроші з російських заморожених активів. Кремль нібито хоче зробити це, коли в Україні настане перемир'я. Росіяни вже звернулися з таким проханням до американської влади.

Хоч ця пропозиція й не є умовою для перемир'я, у Кремлі бачать її як частину майбутнього послаблення санкцій. Про це йдеться у матеріалі Bloomberg за 16 квітня.

За словами видання, у США заморожено близько 5 мільярдів доларів російських резервів. За ці гроші можна купити кілька десятків середньомагістральних літаків Boeing-737, які потрібні російським авіакомпаніям.

Нещодавно міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров публічно запропонував США зняти санкції з "Аерофлоту". А перший віце-прем'єр Денис Мантуров говорив про можливість відновлення постачання російського титану для американського виробника літаків, йдеться у статті.

Представник Ради національної безпеки США Брайан Г'юз чітко відповів на цю пропозицію: "США не обговорюватимуть жодних економічних зобов'язань доти, доки не буде досягнуто припинення вогню". Офіційної відповіді на прохання про відновлення прямого авіасполучення між країнами від американців поки немає.

Пропозиція Росії з'явилася у вдалий для Boeing момент. Компанія зараз переживає не найкращі часи через глобальну тарифну війну, яку розпочав президент Дональд Трамп. Нещодавно стало відомо, що влада Китаю порадила своїм авіакомпаніям припинити закупівлі американських літаків, що може серйозно вдарити по доходах виробника.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, що в США жорстко відреагували на бажання Росії позбутися санкцій. Після удару росіян по Сумах у Вербну неділю в Вашингтоні виникли питання.