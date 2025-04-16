Россия просит у США самолеты за счет замороженных активов

Россия уже сделала предложение США

Россия просит США продать ей самолеты Boeing за деньги из замороженных российских активов. Кремль якобы хочет сделать это, когда в Украине наступит перемирие. Россияне уже обратились с такой просьбой к американским властям.

Хотя это предложение и не является условием перемирия, в Кремле видят его как часть будущего ослабления санкций. Об этом идет речь в материале Bloomberg за 16 апреля.

По словам издания, в США заморожено около 5 миллиардов долларов российских резервов. За эти деньги можно купить несколько десятков среднемагистральных самолетов Boeing-737, которые требуются российским авиакомпаниям.

Недавно министр иностранных дел России Сергей Лавров публично предложил США снять санкции с "Аэрофлота". А первый вице-премьер Денис Мантуров говорил о возможности возобновления поставок российского титана для американского производителя самолетов, говорится в статье.

Представитель Совета национальной безопасности США Брайан Гьюз четко ответил на это предложение: "США не будут обсуждать никаких экономических обязательств до тех пор, пока не будет достигнуто прекращение огня". Официального ответа на просьбу о возобновлении прямого авиасообщения между странами от американцев пока нет.

Предложение России появилось в удачный для Boeing момент. Компания сейчас переживает не лучшие времена из-за глобальной тарифной войны, которую начал президент Дональд Трамп. Недавно стало известно, что власти Китая посоветовали своим авиакомпаниям прекратить закупки американских самолетов, что может серьезно ударить по доходам производителя.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что в США жестко отреагировали на желание России избавиться от санкций. После удара россиян по Сумам в Вербное воскресенье в Вашингтоне возник вопрос.