Новий Папа буде темношкірим? Що відомо про головних кандидатів Ватикану

Ватикан на порозі історичного рішення

Серед ймовірних кандидатів на роль нового Папи Римського після смерті Папи Франциска є кілька незвичних для церкви особистостей. Зокрема кардинал Луїс Антоніо Тагле з Філіппін, представник Азії, та темношкірий Пітер Тарксон з Гани.

"Телеграф" розповість, що відомо про обох кардиналів та чому їх очолення понтифікату може бути революційним. Зауважимо, що 21 квітня після затяжної хвороби помер 88-річний Папа Римський Франциск.

Луїс Антоніо Тагле — майбутній Папа?

Зазначається, що кардинал Луїс Антоніо Тагле з Філіппін один із головних претендентів на папський престол. Йому 67 років, що вважається доволі молодим віком для Папи, адже верхня вікова межа становить 80 років.

Луїс Антоніо Тагле

Кардинал Тагле — префект Дикастерії з євангелізації. Окрім його харизми і чуйності, не слід забувати про близькістю до візії Папи Франциска. Саме через це його називають "Азійським Франциском". Він має прогресивні погляди та відкритий до діалогу з маргіналізованими групами, включаючи ЛГБТ+ спільноту та розлучених католиків. ​

Усі вищеперераховані риси цілком можуть сподобатись конклаву. Його обрання Папою продовжить курс реформ Ватикану, який почав Папа Франциск. До того ж Луїс Антоніо Тагле може стати першим Папою з Азії, а це неабиякий історичний крок.

Пітер Тарксон — майбутній Папа?

Кардинал Пітер Кодво Аппіа Тарксон із Гани — один із провідних кандидатів на папський престол. Його обрання теж може стати новим витком в історії Католицької Церкви та Ватикану, адже Тарксон — темношкірий.

Пітер Кодво Аппіа Тарксон

Майбутньому конклаву можуть сподобатись досвід, харизма та глобальне бачення кардинала. Проте його вік, 76 років, може відштовхнути деяких учасників голосування, адже верхня межа для обрання Папи 80 років.

Якщо ж Пітер Тарксон стане новим Папою — він підкреслить новий глобальний характер Церкви та її присутність в Африці.

Раніше "Телеграф" розповідав, що у списку майбутніх кандидатів на роль Папи є й українець.