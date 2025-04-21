Новий Папа буде темношкірим? Що відомо про головних кандидатів Ватикану
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Ватикан на порозі історичного рішення
Серед ймовірних кандидатів на роль нового Папи Римського після смерті Папи Франциска є кілька незвичних для церкви особистостей. Зокрема кардинал Луїс Антоніо Тагле з Філіппін, представник Азії, та темношкірий Пітер Тарксон з Гани.
"Телеграф" розповість, що відомо про обох кардиналів та чому їх очолення понтифікату може бути революційним. Зауважимо, що 21 квітня після затяжної хвороби помер 88-річний Папа Римський Франциск.
Луїс Антоніо Тагле — майбутній Папа?
Зазначається, що кардинал Луїс Антоніо Тагле з Філіппін один із головних претендентів на папський престол. Йому 67 років, що вважається доволі молодим віком для Папи, адже верхня вікова межа становить 80 років.
Кардинал Тагле — префект Дикастерії з євангелізації. Окрім його харизми і чуйності, не слід забувати про близькістю до візії Папи Франциска. Саме через це його називають "Азійським Франциском". Він має прогресивні погляди та відкритий до діалогу з маргіналізованими групами, включаючи ЛГБТ+ спільноту та розлучених католиків.
Усі вищеперераховані риси цілком можуть сподобатись конклаву. Його обрання Папою продовжить курс реформ Ватикану, який почав Папа Франциск. До того ж Луїс Антоніо Тагле може стати першим Папою з Азії, а це неабиякий історичний крок.
Пітер Тарксон — майбутній Папа?
Кардинал Пітер Кодво Аппіа Тарксон із Гани — один із провідних кандидатів на папський престол. Його обрання теж може стати новим витком в історії Католицької Церкви та Ватикану, адже Тарксон — темношкірий.
Майбутньому конклаву можуть сподобатись досвід, харизма та глобальне бачення кардинала. Проте його вік, 76 років, може відштовхнути деяких учасників голосування, адже верхня межа для обрання Папи 80 років.
Якщо ж Пітер Тарксон стане новим Папою — він підкреслить новий глобальний характер Церкви та її присутність в Африці.
Раніше "Телеграф" розповідав, що у списку майбутніх кандидатів на роль Папи є й українець.