Голова Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко розповів, що відбувається між Індією та Пакистаном

Індія та Пакистан, вже є обстріли, нова напруга. Протистояння Індії та Пакистану має глибоке коріння. Після розділу Британської Індії у 1947 році обидві держави претендували на Джамму і Кашмір. Це призвело до трьох повномасштабних воєн (1947, 1965, 1971 — тут було ще питання Бангладеш) і численних прикордонних конфліктів, зокрема в 1999 році під час Карґільської війни.

Основний камінь спотикання — статус Кашміру: Індія контролює більшу частину регіону, але Пакистан вважає його незаконно окупованим.

З 2019 року, коли Індія скасувала автономний статус Джамму і Кашміру, напруга зросла. Обидві країни ядерні, тому пряме військове зіткнення завжди було обмежене, щоби уникнути катастрофічного сценарію.

Є сподівання, що великої війни не буде.

Обидві країни мають ядерну зброю і усвідомлюють, що повномасштабна війна може перерости у взаємне знищення.

США, Китай та ООН не хочуть допустити великого конфлікту між двома державами, адже це загрожує регіональній стабільності й торгівлі.

Також в обох країнах внутрішньополітична ситуація вимагає стабільності.

Тренд до локалізації конфліктів. У 21 столітті обидві сторони віддають перевагу локальним ударам, гібридним операціям і дезінформації, а не масштабним вторгненням.

Таким чином, попри новий виток конфлікту, він навряд чи переросте в повноцінну війну і носитиме локальний характер.

Джерело: пост Коваленка в Telegram