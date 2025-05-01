Цинізм зашкалює. Як Росія "підігріла" конфлікт між Індією та Пакистаном і що каже зараз

Росія робить "мирні" заяви, хоча сама продовжує жорстоку війну

Вже деякий час Індія та Пакистан є двома найбільшими покупцями зброї за кордоном і значну частину з неї закуповували в Росії та Китаї.

Індія останніми роками звертається до виробників зброї у США та Франції, а також низці інших країн, ставши найбільшим у світі імпортером зброї. Про це пише The Straits Times.

Раніше Індія купувала у Росії зенітно-ракетні комплекси С-400 "Тріумф". Цю техніку мали доставити ще на початку 2024 року, проте за підсумком країна її отримає в кращому разі до кінця 2026. Така затримка пов’язана з війною, що триває в Україні.

Наразі залежність Індії від РФ знизилася з 76% до імпорту зброї у 2009-2013 роках до 36% у 2019-2023 роках. Нью-Делі прагне модернізувати свої системи за допомогою зброї від провідних оборонних компаній США та Європи.

У свою чергу, Пакистан купує основну частину зброї у Китаю. Відомо, що імпорт із Китаю становив 82% запасів Пакистану з 2019 по 2023 рік порівняно з 51% у 2009 по 2012 рік.

"Регіональна нерівність сил, посилена розширенням військової машини Індії, змусила Пакистан вивчити стратегії пом’якшення домінування свого опонента у звичайних військових умовах", — написав дослідник Сардар Джаханзайб Галіб у грудневій статті для Інституту стратегічних досліджень Ісламабаду.

Росія "за мир" між Індією та Пакистаном

Генеральний консул Росії Андрій Вікторович Федоров, виступаючи на лекції на тему "Закінчення Другої світової війни та порядок після світової війни", організованої Радою з міжнародних відносин Карачі (KCFR) у місцевому готелі, почав говорити про необхідність миру між Індією та Пакистаном. І це в той час, як сама Росія веде повномасштабну війну в Україні та вбиває громадянських людей. Про це пише Business Recorder.

Федоров заявив про важливість дипломатії та прямого спілкування між двома південноазіатськими сусідами: "Ми серйозно стурбовані ситуацією між Пакистаном та Індією. Я вважаю, що обидві країни мають сісти та поговорити".

Він також почав говорити про важливість дипломатії, взаємної поваги та багатосторонності у збереженні глобального миру та безпеки у сьогоднішньому багатополярному світі.

Загострення між Пакистаном та Індією – що відомо

22 квітня озброєні люди відкрили вогонь по групі туристів у Пахалгамі, загинули щонайменше 26 людей, 17 поранені. Пахалгам розташований у Кашмірі, на території, на яку претендують Індія та Пакистан. Кашмір перебуває під контролем Індії. Населення там переважно мусульманське.

Кашмір на карті

Прем’єр-міністр Індії Нарендра Моді назвав те, що відбувається, терористичною атакою, а глава правлячої Індійської народної партії Равіндер Райна звинуватив в атаці пакистанських бойовиків і пообіцяв знайти і покарати їх і тих, хто їм допомагав. Пакистан заперечує будь-який зв’язок із нападом.

На відео: артилерійські полки пакистанської армії демонструють величезну вогневу міць поблизу кордонів з Індією.

Індія перекрила воду в річці Інд, що тече в Пакистан, закривши всі чотири шлюзи на греблях і каналах.

Варто зазначити, що Індія та Пакистан багаторазово воювали між собою, починаючи з 1947 року. У цей період відбулися щонайменше три повномасштабні війни між державами – Перша Кашмирська війна (1947-1949), Друга Кашмірська війна (1965), війна за незалежність Бангладеш (1971). Крім того, була низка обмежених конфліктів.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що якісь ядерні арсенали мають Індія і Пакистан, і якою катастрофою може обернутися конфлікт.