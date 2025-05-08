У Польщі вважають, що "мирний план" Трампа може зірвати вступ України до ЄС: деталі

У Польщі дали прогноз щодо проблем на шляху України до Євросоюзу.

Якщо війна завершиться заморожуванням лінії фронту, це може стати перешкодою на шляху України до Європейського Союзу. Хоча, за офіційними прогнозами, досягти мети щодо членства в ЄС Київ може вже до кінця цього десятиліття.

Про це йшлося під час публічного діалогу, організованого Варшавським безпековим форумом, на якому була присутня міжнародна оглядачка "Телеграфу" Ольга Кирилова.

Так, президент Польщі у 1995-2005 роках Александр Квасневський, який привів свою країну до членства в НАТО та ЄС, вважає, що ситуація замороженого конфлікту ще більше ускладнить і без того непростий процес євроінтеграції України. При цьому США на даному етапі просувають саме такий шлях врегулювання бойових дій.

"Те, що робить Трамп, — це не обговорення миру. Це обговорення, як заморозити війну. І все, що може бути результатом цих, на мою думку, дуже слабких переговорів — це заморожена війна.

А заморожена війна — це абсолютно нормально для Путіна. Тому що він виграє час для реорганізації військ, виробництва більшої кількості техніки тощо. Але для України — це не так.

Бо Україна тоді опиниться в стані невизначеності. Вона не зможе бути серйозним партнером у перемовинах щодо Європейського Союзу в тому числі. Для Трампа — це нормально. Бо він зможе сказати: "Я зупинив війну", — розмірковував Квасневський.

Він сумнівається, що ЄС стане політичної волі прийняти Київ за таких умов.

"Якщо ми реалізуємо це в умовах замороженої війни, і Україна стане членом Європейського Союзу — це буде дуже позитивним кроком. Але чи це можливо? На мою думку — ні. Чому? Бо буде багато запитань від багатьох противників у різних країнах. Що таке Україна сьогодні? Яке майбутнє України?

Особливо з огляду на те, що навіть без цієї війни, навіть без усіх цих проблем, вступ України до Європейського Союзу — це дуже складний процес.

А сьогодні, маючи війну, маючи ситуацію, коли статус територій досі не вирішений — це справжня проблема. Моє звернення до європейських політиків, — якщо ми матимемо достатньо сили сказати: "Добре, попри всю цю ситуацію, ми хочемо бачити Україну на нашому боці" — і прийняти цей прозахідний курс України — це буде історичним успіхом Європи. Але я не певен, що ми готові до цього", — сказав експрезидент.

Більш оптимістично налаштовані чинні польські посадовці, зокрема міністр закордонних справ Радослав Сікорський. За його прогнозами, за виконаного домашнього завдання, Україна зможе стати частиною Євросоюзу цього десятиліття.

Він додав, що за головування Польщі в Раді ЄС, яке триває з січня по червень 2025 року, планувалося відкриття кількох переговорних кластерів з Україною. Однак на заваді стала Угорщина.

Нагадаємо, що реформи й приведення українського законодавства до вимог Європейського Союзу відбувається за 35 переговорними главами, згрупованими в шести кластерах (це має назву acquis ЄС).

"Ми хотіли відкрити один, можливо два кластери. На жаль, це було заблоковано Угорщиною. Але я все ще вважаю, що [вступ України до ЄС] можливий до кінця десятиліття. І Україні потрібен цей психологічний орієнтир — ця ціль, уявлення про те, де вони хочуть бути", — сказав Сікорський.

8 травня у Варшаві триває неформальна зустріч європейських голів МЗС у форматі Gymnich: приєднається до неї і міністр закордонних справ України Андрій Сибіга. За словами Сікорського, посадовці відкрито та "без порядку денного й текстів перед очима" обговорюватимуть основні виклики перед союзниками.