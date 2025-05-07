Про війну, відносини з Трампом і нового канцлера Німеччини: Єрмак дав нове інтерв’ю, головні заяви

Голова ОПУ дав нове інтерв’ю, зібрали головні заяви

Україна зможе розпочати мирні переговори лише після початку 30-денного перемир’я. При цьому вона готова повертати свої території дипломатичним шляхом, а не силою.

Про це та інше розповів глава Офісу президента Андрій Єрмак в інтерв’ю Zeit. "Телеграф" зібрав головні його заяви.

Про перемир’я

Єрмак каже, що Україна може розпочати мирні переговори лише після того, як розпочнеться 30-денне повне припинення вогню.

"Це переконання також поділяють Сполучені Штати та наші європейські друзі. Тільки Росія не демонструє бажання це робити", — сказав він.

Він зазначив, що не може сказати, наскільки це перемир’я реальне, оскільки зараз все залежить лише від бажання росіян.

Про Крим

За словами голови ОП, Україна має червоні лінії, які стосуються окупованих територій. Він зазначив, що повномасштабна війна триває вже понад три роки якраз за незалежність, суверенітет та територіальну цілісність. Також він нагадав, що згідно з Конституцією, Україна ніколи не визнає анексію частини своєї території.

"Але ми розуміємо, що складно повернути наші території у військовий спосіб. Як тільки у нас буде припинення вогню і захочемо покласти край цій війні, ми повинні будемо з’ясувати, як із цим впоратися. Ми готові говорити про що завгодно на переговорах. Потрібно тільки, щоб ці переговори пройшли", — сказав він.

Про угоду щодо мінералів

За словами Єрмака, Україна хоче бачити у себе американські компанії та інвестиції, оскільки вони є частиною майбутніх гарантій безпеки.

"Ми хочемо продовжувати бути близьким союзником Сполучених Штатів у майбутньому, а не лише доти, доки триватиме ця війна. Це досягається завдяки економічному співробітництву", — сказав він.

Про переговори у Ватикані

Глава ОП повідомив, що це він зробив те саме фото, на якому президенти України та США Володимир Зеленський та Дональд Трамп ведуть переговори під час зустрічі на похороні Папи Римського у Ватикані. Він зазначив, що це була хороша зустріч і лідерам треба частіше бачитись у подібному форматі для кращого розуміння один одного.

"Це була дійсно дуже хороша розмова, вони мали можливість обговорити чесно і відкрито. Ставлення президента Зеленського було дуже добрим, і я знаю від своїх американських співрозмовників, що настрій президента Трампа теж був дуже добрим", — сказав він.

Крім того, він вважає, що для Трампа та американських чиновників було б важливо приїхати до України та подивитися, як живуть люди та який настрій у населення.

Про нового канцлера Німеччини

Єрмак зазначив, що Україна має дуже хороші стосунки з новим канцлером Фрідріхом Мерцем, крім того, він уже неодноразово бував у Києві. Крім того, голова ОП висловив переконання, що канцлер може скоро ще раз приїхати до української столиці, де на нього чекатимуть з нетерпінням.

"Позиція в коаліційній угоді щодо України абсолютно зрозуміла, Україна згадується 17 разів. Ми очікуємо на сильну Німеччину як важливу частину сильної Європи", — зазначив він.

Про майбутнє

Чиновник анонсував кілька напружених місяців, під час яких відбудеться багато консультацій, зустрічей та дискусій.

"Більшість людей розуміють, що ця війна і те, чим вона закінчиться, важливі не лише для України, а й для людей у всьому світі. Наша планета мала і взаємопов’язана", — сказав він.

З його слів, у світі є люди, які вважають, що Україна більше не може продовжувати боротьбу. Проте, зазвичай, це йде від людей, які ніколи не були в Україні.

"Це не пропаганда, це не брехня, це правда: три роки — це дуже великий термін, і, звичайно, це важко для людей. Але у нас немає іншої країни, немає інших сімей, і саме тому ми продовжуємо боротися", — додав Єрмак.

Як повідомлялося раніше, США відходять від ідеї досягти перемир’я, тому що воно не влаштовує Москву. Тепер Вашингтон змушений зробити ставку на довгострокове врегулювання війни.