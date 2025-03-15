У МЗС України порівняли Лукашенка з тарганом

У Києві нагадали про роль Білорусі у російському вторгненні

У МЗС України порівняли Олександра Лукашенка із "тарганом". Відповідь з'явилась після того, як той назвав президента України Володимира Зеленського "гнидою".

Про це написав речник міністра закордонних справ України Георгій Тихий у своєму профілі у X. Тим самим він відповів на цитату Лукашенка, оприлюднену білоруським виданням "Наша Нива".

"Образи на адресу глави української держави неприпустимі, особливо з боку співучасника злочину агресії проти України. Крім того, перехід до області ентомології (науки про комах, — ред.) таргану точно не піде на користь", — написав Тихий білоруською мовою.

Як повідомлялося раніше, під час розмови з російською пропагандисткою Ольгою Скабєєвою 14 березня Лукашенко розповів, як ставиться до українського президента.

"Володя, як син мені був, а вчинив як гнида", — сказав він.

Варто зазначити, що білоруська опозиція використала порівняння Лукашенка з тарганом під час протестів 2020 року. Першою образ використала одна з мешканок міста Глибоке під час розмови з блогером Сергієм Тихановським, вона згадала казку Корнія Чуковського "Тараканище", в якому ця комаха залякує всіх звірів, стаючи їх правителем. З того часу антиурядові акції у Білорусі проводилися під гаслами "Стоп тарган!".

Також нагадаємо, що Україна офіційно не визнає Лукашенка президентом Білорусі з часів згаданих вище протестів 2020 року. Тому аналогію Тихого навряд чи можна розцінювати як образу влади сусідньої країни.

Як повідомлялося раніше, Лукашенко вже називав Зеленського "гнідою" у березні 2023 року, коли російський літак ДРЛО А-50 був пошкоджений, перебуваючи в Білорусі.

В Україні тоді відповіли, що диверсію було влаштовано білоруськими партизанами, а також нагадали, що Лукашенко дозволив росіянам завдавати ударів по Україні зі своєї території.