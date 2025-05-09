Путін не втримався, щоб не принизити Лукашенка на параді (фото)

Олександр Лукашенко не був задоволений сусідством — вираз обличчя на фото вельми красномовний

Парад до 9 травня в Москві зібрав багато прихильників російського президента Володимира Путіна. Серед гостей — представники Зімбабве, Єгипту, Казахстану тощо. Не пропустив цю подію і соратник російського лідера президент Білорусі Олександр Лукашенко.

Проте надії сидіти поруч із "другом" були марними. Путін обрав для компанії голову КНР Сі Цзіньпіна. Лукашенка ж посадили на віддаленні поруч із прем'єр-міністром Вірменії Ніколом Пашиняном.

Лукашенко та Пашинян обидва мають дуже невдоволений вираз облич

Ці двоє відомі публічною сваркою в 2022 році. Тоді Вірменія скликала Раду колективної безпеки ОДКБ та поставила питання щодо конфлікту з Азербайджаном. Лукашенко ледь не звинуватив Пашиняна у тому, що той не здатен прийняти рішення та залагодити непотрібний конфлікт. Розмова відбулась на підвищених тонах. Під час цьогорічного параду у Москві вони також встигли перекинутися парою фраз.

Лукашенко та Пашинян на параді

Білорусь мала окрему частину на параді в Москві. Військові запам'ятались піснею про "батьку".

Зазначимо, що серед гостей президенти Казахстану, Таджикистану, Киргизстану, Туркменістану, Узбекистану, Венесуели тощо.

Хто приїхав на парад до Москви

Раніше "Телеграф" розповідав, що Путін на параді почав вкотре верзти нісенітницю щодо того, що всі солдати Червоної армії мають залишатись "руськими". У його уяві "наша країна" завоювала перемогу.