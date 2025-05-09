Традиційно Путін "забув" справжню історію

Під час військового параду 9 травня Путін виголосив промову, наповнену історичними перекрученнями. Він приписав перемогу у Другій світовій війні виключно російським військам, ігноруючи вклад союзників. Також президент РФ назвав усіх, хто воював проти нацистів, "російськими солдатами".

За словами президента РФ Путіна, необхідно пам'ятати подвиг представників різних національностей, які "назавжди залишаться у світовій історії російськими солдатами". Про це він сказав на Червоній площі під час військового параду, трансляція якого велася російськими державними телеканалами.

"Наш обов'язок – зберігати в пам'яті подвиг різних представників різних національностей, які назавжди залишаться у світовій історії російськими солдатами", — сказав Володимир Путін.

Глава Кремля також заявив: "Наша країна ціною мільйонів життів завоювала свободу і мир для всього людства". Він повністю проігнорував факт, що у війні проти нацизму брав участь увесь Радянський Союз, а не лише Росія, а також численні країни-союзники.

"Плани нацистів щодо захоплення Радянського Союзу розбилися об єдність країни, всі республіки несли важкий тягар війни", — заявив Путін у своєму виступі.

Нагадаємо, що Україна зазнала одних із найбільших втрат серед республік СРСР під час Другої світової війни, а українці воювали не лише у складі Червоної армії, але й у військових формуваннях західних союзників. Крім того, територія України була основним полем бою під час війни — саме тут відбувались основні битви. У землі досі продовжують знаходити жахливі нагадування про ці часи — численні боєприпаси 80-річної давності.

Раніше "Телеграф" писав, що Путін хизується зброєю, якою вбиває українців. Колони військової техніки вже рушили на Червону площу.