"Українці плачуть за парадом". Росіяни провалилися з фейком до 9 травня

Роспропаганда знову намагалась маніпулювати та запустила фейк із Google Trends

Україна вже кілька років 8 травня відзначає День пам’яті та перемоги над нацизмом. 9 травня більше не є офіційним Днем перемоги. Проте цей день для багатьох українських родин лишається важливою датою.

Російська пропаганда намагалась скористатися цим. В соцмережах почали активно розповсюджувати скріншоти з Google Trends, за статистикою яких видно, що запити з України про День перемоги та 9 травня різко зросли. Зазначимо, що запити були введені російською.

Допис в одній із російських груп в месенджері "Телеграм"

Проте уважні користувачі інтернету одразу перевірили інформацію та помітили те, що вирішили проігнорувати російські пропагандисти. Більшість цих запитів — з окупованої частини України, адже міжнародні компанії захоплення не визнають.

Територіальне розподілення запитів про "День перемоги" на 9 травня

Лідером з запитів стала Луганщина, за нею Севастополь, Крим, Донеччина та Херсонщина. Тобто перші чотири позиції — частини України, де російська пропаганда працює вже десятиріччя. Ба більше — в окуповані регіони активно переселяють населення Росії. Покинути українцями будинки або ж помешкання, власників яких вбили, заселяються вихідцями з центральної частини РФ.

Раніше "Телеграф" розповідав, що саме російська пропаганда є однією з причин, що деякі українці співпрацюють з ворогом. Інша причина, особливо в старшого покоління — туга за Радянським Союзом, коли вони були молоді. Це державне утворення для них втілюється в РФ.