"Це позорище". Чому 9 травня показало світу вразливість Росії

Дійство стане парадом ганьби

Росія виявила свою вразливість перед усім світом під час святкування 9 травня. Путін був змушений просити триденне перемир'я, передбачаючи можливі атаки.

Про це у коментарі "Телеграфу" сказав журналіст і депутат Вадим Денисенко. Він розповів про серйозне приниження, яке пережив російський лідер напередодні пропагандистського свята.

"Це позорище для Путіна, глибинне приниження. Він був змушений просити про триденне перемир'я, тобто він передбачав подібні речі. Це було історією, коли весь світ побачив, наскільки Росія є вразливою. Те, що умовний Вучич застряг в Баку і не міг вилетіти до Москви, те, що Путін через інші країни звертався до України, щоб не було нальотів на середмістя Москви, це буде продовженням цього позорища. Я не думаю, що будуть нальоти на Червону площу. З погляду зовнішнього споживача — це приниження", — каже Денисенко.

На відміну від зовнішнього світу, російське населення може не сприйняти цю ситуацію як слабкість власного керівництва. Натомість, як зауважує Денисенко, росіяни схильні перекладати відповідальність на Україну.

"З точки зору внутрішнього — не впевнений, що росіяни будуть сприймати це так. Вони будуть більше ображатися на українців, ніж на власного президента", — вважає він.

Раніше "Телеграф" також писав, що у Москві готують небачені обмеження на 9 травня. У російській столиці заблоковані тунелі, скасовані літаки та відключений зв'язок.