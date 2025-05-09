Сі Цзіньпін показово говорить з Путіним на параді

Показове фото: Сі Цзіньпін — на шабаші в Москві, на найголовнішому і найвиднішому місці, щоб чітко дати сигнал США: Росія — наш актив.

Ви її не заберете у нас.

Так, у світовому масштабі Росія — це сміття: 1 % від світового ВВП, жодної науки, вторинна та містична — як Заходу, так самого Китаю — культура, ніякої сучасної промисловості тощо.

Але китайцям Росія таки виявилася потрібна, і вони чіпко її утримують.

А на тлі загравань із Москвою американців — учепляться за неї ще сильніше.

Нагадаю: у Китаю глибока образа і на США, і особливо на Європу; адже сто років за мірками Пекіна — ніщо, китайські програми розвитку спокійно оперують горизонтами 50 років, а сама китайська цивілізація — це, на хвилинку, тисячі років.

До речі, рекомендую китайський фільм "Велика справа заснування держави" (2009) — це казенна агітка, і в ній добре показаний погляд офіційного Пекіна на США: мовляв, у важкі роки, коли Мао і товариші неймовірними зусиллями об’єднували Китай, прокляті янкі будували підступи і максимально гадили тихенько.

Китайці страшенно злопам’ятні.

Те саме стосується і Японії, яка чудово знає цю злопам’ятність і тому не випадково знову мілітаризується — насамперед у розрахунку, що, якщо буде потрібно, зможе відмахатися від Пекіна.

Найчастіше, відповідаючи на запитання, навіщо відстала і деградантська Росія така потрібна Китаю, називають дві причини: доступ до майже безкоштовної сировини та ресурсів (і це правда) і "ядерна парасолька" — багатотисячний арсенал ядерок, що дістався у спадок від СРСР (і це теж вірно).

Як на мене, є й інші причини, але ці думки поки що неструктуровані — тож залишу їх при собі.

Джерело — Ігаль Левін у Facebook.