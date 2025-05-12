Польські перевізники можуть знову заблокувати кордон на місяці: чим це загрожує Україні

Польські перевізники намагаються домогтися поступок від своєї влади, блокуючи кордон

Акція протесту польських перевізників може розпочатися 12 травня. Вони планують провести її на пункті пропуску "Дорогуськ", навпроти українського "Ягодина".

Про потенційне ускладнення руху повідомили в Держприкордонній службі. Якщо акція розпочнеться, польська сторона пропускатиме дві вантажівки на годину: одну на в’їзд, одну на виїзд.

Автобусів та вантажівок з гуманітаркою обмеження не торкнеться. Тривати акція може до 4 місяців. Наразі про початок блокування не повідомляється, однак водіїв закликають мати на увазі таку можливість.

Комітет захисту перевізників та роботодавців у транспортній сфері 12 травня повідомив, що попередня заборона на проведення акції знята і з 10 години має початися блокування. В документах зазначена тривалість — до 12 вересня.

Дозвіл на проведення акції

Вимоги протестувальників:

компенсація за нові тахографи

скорочення термінів оплати

відповідальність вантажовідправника сплачувати рахунок перевізнику та довіряти вантаж уповноваженим транспортним компаніям

визначення окремого прикордонного переходу Україна-Польща для вантажівок з ЄС, що повертаються порожніми.

У транспортній компанії UA-forwarding зазначили, що вже готуються до можливого блокування і розглядають зміну маршрутів. Якщо інші пункти пропуску працюватимуть без перебоїв — блокування одного може не сильно вплинути, вважають у компанії. Натомість інші перевізники побоюються, що понад усе блокування вдарить по підприємцях, що імпортують та експортують харчі, адже через "Дорогуськ-Ягодин" іде великий потік подібних вантажівок. Для споживачів це може вилитись у збільшення вартості імпортних продуктів.

Нагадаємо, що вже два роки польські фермери та перевізники періодично використовують перекриття кордонів із Україною для досягнення власних цілей. "Ягодин Дорогуськ" зокрема перекривали минулою зимою та весною. Рух був обмежений з 9 лютого по 22 квітня.