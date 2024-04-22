Поляки розблокували найбільший пункт пропуску на кордоні з Україною, але є нюанс

Акція протесту біля цього пункту пропуску тривала ще з початку лютого

Польські фермери розблокували найбільший пункт пропуску на кордоні з Україною. Рух вантажівок через пункт пропуску "Ягодин – Дорогуськ" відновлено.

Про це повідомила пресслужба Державної прикордонної служби України. Там зазначили, що за інформацією від Прикордонної варти Республіки Польща, сьогодні о 13:00 годині завершилася акція протесту польських фермерів перед пунктом пропуску "Дорогуськ – Ягодин", яка тривала з 9 лютого.

"Оформлення та пропуск через кордон вантажних транспортних засобів в обох напрямках здійснюється у звичайному режимі. Просимо перевізників та водіїв врахувати цю інформацію під час планування міжнародних перевезень", — підкреслили у ДПСУ.

Водночас, за інформацією "Телеграфа" від одного з перевізників, який знаходиться у пункті пропуску "Ягодин – Дорогуськ", поляки розблоковують всі пункти, крім "Рава-Руська". Він зазначив, що наразі вже розблоковано в'їзд у Польщу, а на виїзд планують розблокувати о 18:00.

Пункт пропуску "Ягодин – Дорогуськ" на мапі

Раніше "Телеграф" писав, скільки Україна втратила грошей у березні через польську блокаду кордону. Мова йде про втрату 6,5 млрд гривень. Але скільки Україна втратить у квітні спрогнозувати поки що важко.