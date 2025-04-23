Віцеспікерка Кондратюк відреагувала на осквернення могили УПА: Україна та Польща вимагають вжити заходів

Влада двох країн засудила дії вандалів

Заступник голови Верховної Ради, співголова Парламентської асамблеї України та Польщі Олена Кондратюк прокоментувала вандалізм на могилі воїнів УПА на горі Монастир у Підкарпатському воєводстві в Польщі. Вона розцінила це як спробу підірвати україно-польські стосунки.

Про це вона написала у Facebook.

Також міністри культури України та Польщі зробили спільну заяву щодо акту вандалізму на братській могилі воїнів УПА. Там вважають, що нелегальна заміна таблички на меморіалі на горі Монастир поблизу села Верхрата у Польщі є провокацією.

"Мета цього злочину очевидна — штучно створити конфліктну ситуацію на фоні проведення президентських виборів в Польщі та підірвати конструктивний україно-польський діалог з питань ексгумацій, що налагодився зусиллям представників усіх гілок влади обох країн, включно з україно-польською парламентською асамблеєю. Цей свідомий акт вандалізму певних проросійських сил мав на меті в тому числі зірвати підготовку до проведення наступного засідання нашої асамблеї, яке має відбутися у Києві", — написала вона.

Олена Кодратюк

На сайті Міністерства культури та стратегічних комунікацій України вказано, що Київ та Варшава засуджують нелегальні дії та вимагають негайного зняття таблички.

"Це свідома провокація, яка слугує, серед іншого, інтересам країни-агресора – росії, та має на меті зашкодити конструктивному діалогу, який триває останніми місяцями між двома країнами", — сказано в повідомленні.

Крім того, там зазначають, що продовжать спільну роботу над розв'язання спільних проблем шляхом діалогу та взаєморозуміння та мають намір надалі зміцнювати стратегічне партнерство.

Як повідомлялося раніше, невідомі замінили меморіальну табличку на братській могилі бійців УПА, які загинули у боях проти НКВС. На новій таблиці вандали написали "Братська могила українців, учасників УПА, відповідальних за терор та вбивства беззбройних поляків, українців та євреїв".

Як повідомлялося раніше, розбіжності навколо теми ролі УПА у подіях часів Другої світової війни є одним зі спірних моментів у відносинах України та Польщі. Лише у вересні 2023 року українська влада почала надавати польській стороні перші дозволи на ексгумацію тіл жертв Волинської трагедії.