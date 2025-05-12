Польские перевозчики могут снова заблокировать границу на месяцы: чем это чревато для Украины
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Польские перевозчики пытаются добиться уступок от своей власти, блокируя границу
Акция протеста польских перевозчиков может начаться 12 мая. Они планируют провести ее на пункте пропуска "Дорогуск" (Дорохуск), напротив украинского "Ягодина".
О потенциальном усложнении движения сообщили в Госпогранслужбе. Если акция начнется, польская сторона будет пропускать два грузовика в час: один на въезд, один на выезд.
Автобусов и грузовиков с гуманитаркой ограничение не коснется. Продлиться акция может до 4 месяцев. Пока о начале блокировки не сообщается, однако водителей призывают иметь в виду такую возможность.
Комитет защиты перевозчиков и работодателей в транспортной сфере 12 мая сообщил, что предварительный запрет на проведение акции снят и с 10 часов должна начаться блокировка. В документах указана продолжительность – до 12 сентября.
Требования протестующих:
- компенсация за новые тахографы
- сокращение сроков оплаты
- ответственность грузоотправителя оплачивать счет перевозчику и доверять груз уполномоченным транспортным компаниям
- определение отдельного пограничного перехода Украина-Польша для грузовиков из ЕС, возвращаемых пустыми.
В транспортной компании UA-forwarding отметили, что уже готовятся к возможной блокировке и рассматривают изменение маршрутов. Если другие пункты пропуска будут работать без перебоев, блокировка одного может не сильно повлиять, считают в компании. Зато другие перевозчики опасаются, что больше всего блокировка ударит по предпринимателям, импортирующим и экспортирующим продукты, ведь через "Дорогуск-Ягодин" идет большой поток подобных грузовиков. Для потребителей это может вылиться в рост стоимости импортных продуктов.
Напомним, что уже два года польские фермеры и перевозчики периодически используют перекрытие границ с Украиной для достижения своих целей. "Ягодин Дорогуск" в частности перекрывали прошлой зимой и весной. Движение было ограничено с 9 февраля по 22 апреля.