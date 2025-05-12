Польские перевозчики могут снова заблокировать границу на месяцы: чем это чревато для Украины

Польские перевозчики пытаются добиться уступок от своей власти, блокируя границу

Акция протеста польских перевозчиков может начаться 12 мая. Они планируют провести ее на пункте пропуска "Дорогуск" (Дорохуск), напротив украинского "Ягодина".

О потенциальном усложнении движения сообщили в Госпогранслужбе. Если акция начнется, польская сторона будет пропускать два грузовика в час: один на въезд, один на выезд.

Автобусов и грузовиков с гуманитаркой ограничение не коснется. Продлиться акция может до 4 месяцев. Пока о начале блокировки не сообщается, однако водителей призывают иметь в виду такую возможность.

Комитет защиты перевозчиков и работодателей в транспортной сфере 12 мая сообщил, что предварительный запрет на проведение акции снят и с 10 часов должна начаться блокировка. В документах указана продолжительность – до 12 сентября.

Разрешение на проведение акции

Требования протестующих:

компенсация за новые тахографы

сокращение сроков оплаты

ответственность грузоотправителя оплачивать счет перевозчику и доверять груз уполномоченным транспортным компаниям

определение отдельного пограничного перехода Украина-Польша для грузовиков из ЕС, возвращаемых пустыми.

В транспортной компании UA-forwarding отметили, что уже готовятся к возможной блокировке и рассматривают изменение маршрутов. Если другие пункты пропуска будут работать без перебоев, блокировка одного может не сильно повлиять, считают в компании. Зато другие перевозчики опасаются, что больше всего блокировка ударит по предпринимателям, импортирующим и экспортирующим продукты, ведь через "Дорогуск-Ягодин" идет большой поток подобных грузовиков. Для потребителей это может вылиться в рост стоимости импортных продуктов.

Напомним, что уже два года польские фермеры и перевозчики периодически используют перекрытие границ с Украиной для достижения своих целей. "Ягодин Дорогуск" в частности перекрывали прошлой зимой и весной. Движение было ограничено с 9 февраля по 22 апреля.