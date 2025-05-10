У Пхеньяні знову загрожують світові

Північнокорейський диктатор та друг Кремля Кім Чен Ин виступив із промовою до 9 травня у будівлі посольства Росії. Подібно до справжнього пропагандиста, він розповів про "нацизм" в Україні, а також вчергове пригрозив Заходу війною.

Його слова наводить ЦТАК. Не стримував він і слова лестощів до "братської" Росії і похвалився як наказував своїм військам вирушати в Курську область, щоб вибити звідти ЗСУ.

Крім того, він заявив, що "озброєні банди" знову почали наступ на Росію в останні дні, мабуть, маючи нове загострення в Курській області. При цьому у своєму прагненні образити Україну він вдавався до епітетів, від яких навіть російські пропагандисти зніяковіли б.

"Це шалене злодіяння могли вчинити тільки неонацисти з Києва, яким були трансплантовані корумповані і нелюдські гени, і ми засуджуємо його найрішучішим чином", — висловився Кім Чен Ин про курську операцію.

Не соромився він займатися відвертим підлабузництвом, доторкнувшись до найчутливішого місця сучасної російської міфології.

"Подібно до того, як 9 травня увійшло в історію як день, що символізує велику силу і безсмертя російського народу, Росія продовжить зберігати свою репутацію представника справедливості, який йде тільки шляхом перемоги, і потужного захисника багатополярного світового порядку", — сказав він.

Крім того, Кім Чен Ин не уникнув можливості відпустити традиційні погрози у бік США.

"Якщо США та їхні західні поплічники, ядерні держави, не відмовляться від своєї небезпечної ідеї військового вторгнення в нашу братську країну, РФ, і знову нападуть, я з радістю і без вагань накажу КНДР застосувати військову силу для відобиття військового вторгнення противника", — заявив він.

Як повідомлялося раніше, північнокорейські громадяни масово прибувають до Росії для роботи на військово-промислових підприємствах. Молоді люди віком від 18 до 25 років використовуються як робоча сила, а за кожного уряд КНДР отримує близько тисячі доларів.