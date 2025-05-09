На Курщині може з'явитися вулиця Кім Ір Сена та дорога Чучхе на знак "дружби" з КНДР

ШІ окреслив 7 топонімів та пояснив їхній символізм

Посол Росії в КНДР Олександр Мацегора заявив, що вулиці та площі в Курській області назвуть на честь північнокорейських військових, а також встановлять пам'ятники. За його словами, ці об'єкти з'являться в прикордонних населених пунктах, які були повернуті під контроль Росії після входження ЗСУ в Курську область у серпні 2024 року.

"Телеграф" запитав у штучного інтелекта "Grok", про які вулиці може йтися.

Отже, ШІ припустив, що на основі цієї ініціативи можливими варіантами назв вулиць та їхній символізм можуть бути такі:

Вулиця Кім Ір Сена — на честь засновника Північної Кореї, що значно вплинув на становлення країни та її армії. Проспект Корейської Народної Армії — ця назва відображатиме основну військову силу КНДР, підкреслюючи роль армії. Вулиця Російсько-Корейської Дружби — символізуватиме співпрацю між Росією та Північною Кореєю, зокрема у військовій та політичній сферах. Бульвар Пхеньяна — назва на честь столиці КНДР, яка може символізувати зв'язки між державами на найвищому рівні. Дорога Чучхе — Чучхе є державної ідеологією Північної Кореї, що пропагує самостійність. Провулок Гори Пекту — гора Пекту є важливим символом для північнокорейської культури та історії, що має національне значення, тож ця назва могла б вшанувати спадщину КНДР. Площа Аріран — це назва символічної пісні для Кореї.

Нагадаємо, що 9 травня на параді в Москві виступили 13 іноземних підрозділів з країн, що підтримують Росію. Вони пройшли урочистим маршем через Червону площу, а серед учасників була також делегація з КНДР.

Раніше "Телеграф" писав, що паралелі між Володимиром Путіним і Адольфом Гітлером стають усе більш очевидними. Новий сплеск обговорень виник після публікації статті в ЗМІ, де йшлося про "злиту" в мережу інформацію, що стосується ДНК-тесту племінника Путіна. ШІ розповів, чи схожі ці два диктатори один на одного.