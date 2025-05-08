"У нас будуть проблеми": експерт розповів про небезпеку ракет КНДР, які можуть передати Росії

Збити їх буде практично неможливо

У четвер, 8 травня, Північна Корея здійснила запуск кількох балістичних ракет малої дальності у бік Японського моря. У Сеулі назвали це "відвертою провокацією" та припустили, що ракети можуть бути призначені для передачі Росії.

"Телеграф" звернувся за коментарем до авіаційного експерта Валерія Романенка, який пояснив, що саме випробовувала КНДР і чому це важливо для України.

"Північна Корея провела випробування двох типів ракет. Ракет КN-23, які нам, на жаль, недобре знайомі, і КN-25, які є більш старими, розроблені у 2019 році та взяті на озброєння приблизно в 2020-му", — каже Романенко. За його словами, КN-25 хоч і формально вважається реактивною системою залпового вогню, але фактично — це балістична ракета великого калібру.

"Калібр — це діаметр корпусу ракети — 600 мм. Ця ракета описується як реактивна система залпового вогню надвеликого калібру. Вона має дальність польоту до 380 км, а її бойова частина, ймовірно, важить близько сотні кілограмів. Бойова частина все ж таки осколково-фугасна. Це досить небезпечна штука", — застерігає експерт. При цьому, зазначає він, КN-25 є неточною: "Її точність — це приблизно 80–90 метрів кругового ймовірного відхилення".

Романенко також підкреслює, що ці ракети входять до офіційного ядерного потенціалу КНДР: "У жовтні 2022 року ракета була включена в офіційну заяву як частина ядерного потенціалу. А на параді в лютому 2023-го ці ракети демонструвалися як озброєння оперативних підрозділів тактичної ядерної зброї".

Щодо наведення, то, за словами експерта, детальної інформації нема, але є припущення, що ракети використовують інерційну систему та супутникову навігацію Beidou: "Це китайська система, яка, найімовірніше, малопридатна для європейського театру війни".

Експерт також пояснив, що ракети КN-23, подібні до "Іскандера", здатна збити лише системи Patriot та SAMP/T з відповідною модифікацією ракети: "А от КN-25 ми, скоріше за все, не зможемо збивати. Вона запускається залпом по чотири ракети, а у нас просто не вистачить антиракет, щоб впоратися з таким навантаженням".

"Якщо ці вир*дки дадуть ці ракети росіянам — у нас будуть проблеми", — наголосив Романенко. Він додає, що надія залишається хіба на обмежене виробництво: "Сподіваюсь, що вони не здатні масово випускати ці системи, бо це потребує значних ресурсів і сучасної електроніки".

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, що у Москві, за повідомленнями російських пропагандистських джерел, наразі нібито розглядається можливість удару по Києву комплексом "Орешнік". Це може стати формальною "відповіддю" на відмову України прийняти запропоноване Кремлем символічне "перемир’я" до 9 травня.