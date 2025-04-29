КНДР наживається на солдатах, яких відправляє у Росію: в РНБО розповіли деталі домовленості

Сім'ї корейців, ймовірно, ці гроші не отримують

Росія масово завозить на свою територію громадян Північної Кореї для роботи на військово-промислових підприємствах. Молодих чоловіків і жінок віком від 18 до 25 років використовують як робочу силу, а за кожного уряд КНДР отримує близько тисячі доларів.

Про це заявив керівник Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко. За його словами, більшість цих коштів іде напряму у бюджет північнокорейського режиму, тоді як самі робітники або їхні родини фактично не отримують нічого. Коваленко підкреслив, що залучення іноземної робочої сили до оборонних заводів свідчить про повний перехід російської економіки на воєнні рейки, а заяви про можливе швидке завершення війни — не більше ніж ілюзія.

"Вони завозять молодих 18-25 років жінок і чоловіків з КНДР на виробництво. І корейський уряд КНДРівський отримує за це по 1000 доларів за, буду казати, як є, за голову. Не знаю скільки бачать цих доларів КНДРівські люди, там родини і так далі. Мені невідомо це. Але відома ця цифра", — повідомив Коваленко.

Крім трудових мігрантів, Кремль активно користується військовою підтримкою з боку Пхеньяна.

Як повідомив в ефірі телеканалу "Київ24" керівник програм зовнішньої політики і міжнародної безпеки Центру Разумкова Олексій Мельник, КНДР щомісяця отримує по дві тисячі доларів за кожного солдата, який воює на боці Росії. Ці виплати також надходять безпосередньо в бюджет диктатора Кім Чен Ина.

Мельник також зауважив, що співпраця з Москвою дозволила Пхеньяну суттєво модернізувати свої ракетні системи та практично ліквідувати дію міжнародних санкцій. Завдяки угодам із Росією Північна Корея значно посилила свою військову спроможність і отримала прямі фінансові вигоди, при цьому цінність людського життя у цій державі залишається надзвичайно низькою. За його словами, на тлі таких процесів розраховувати на справжнє припинення бойових дій з боку Москви найближчим часом не доводиться.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, що у Північній Кореї вперше офіційно визнали відправку своїх військових до Курської області для участі у бойових діях проти Збройних сил України. Відповідну заяву зробив лідер КНДР Кім Чен Ин під час виступу в Пхеньяні 27 квітня, після аналогічного підтвердження з боку Росії.