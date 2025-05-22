Корейский босс KFC в ярости: его ужасная игрушка для войны накрылась медным тазом

Он уже пообещал наказать виновных

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын назвал "катастрофическим провалом" частичное переворачивание новейшего эсминца страны во время торжественной церемонии спуска на воду в порту Чхонджин. Корабль класса Choe Hyon – флагман амбициозной военно-морской программы Пхеньяна – потерял равновесие и лег на борт на глазах самого Кима.

Об этом сообщает The Washington Post. По словам северокорейского лидера, авария стала следствием "абсолютной халатности, безответственности и ненаучного эмпиризма". Ким Чен Ын публично раскритиковал ученых, военных и работников верфи и заявил о намерении наказать виновных. Инцидент, по оценке режима, "мгновенно разрушил достоинство и самоуважение государства".

Что произошло

Во время спуска 5-тысячтонного эсминца с причала его корма погрузилась первой, что повлекло за собой повреждение корпуса и потерю баланса. По оценкам южнокорейских военных, корабль в итоге лег на борт и остается в таком состоянии сейчас. Снимки со спутников Maxar Technologies подтверждают факт неудачной боковой процедуры запуска судна.

Неудачный спуск эсминца КНДР. Фото: Maxar Technologies/Reuters

Эксперты предполагают, что метод бокового спуска избрали из-за отсутствия наклонной платформы на верфи. По мнению аналитика Карла Шустера, сам спуск и корпус получили серьезные повреждения, ремонт продлится несколько месяцев.

Как корабль стал символом провала

Эсминец Choe Hyon, названный в честь борца с японской оккупацией, был представлен Кимом в апреле как флагман модернизированных вооруженных сил. Корабль должен был ответить на американскую систему Aegis и заявлялся как многоцелевая платформа с возможностями борьбы с воздушными, морскими, подводными и ракетными угрозами.

По информации аналитиков Центра стратегических и международных исследований, проект эсминца мог стать элементом стратегического усиления фронта КНДР, в частности с учетом стремлений Пхеньяна создать атомный крейсер и подлодку с ядерной установкой.

По всей вероятности, КНДР получила техническую помощь от России в строительстве этого корабля на фоне роста военного сотрудничества между двумя странами после вторжения РФ в Украину. Согласно приказу Кима, восстановить эсминец должны полностью до июньского заседания ЦК Трудовой партии Кореи.

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Напомним, ранее "Телеграф" писал, что лидер Северной Кореи и союзник Кремля Ким Чен Ын выступил с речью в посольстве России. В духе пропаганды он озвучил обвинения в "нацизме" в Украине и снова угрожал Западу войной.