У Британії засудили викрадення українських дітей Росією та закликали світ відреагувати

У заході брала участь українська парламентська делегація

У парламенті Великої Британії відбулися дебати, присвячені темі "Повернення насильно депортованих українських дітей". Представники всіх британських партій одноголосно засудили дії Росії щодо примусового вивезення маленьких українців та закликали до більш активної міжнародної реакції.

Про це повідомила заступниця голови Верховної Ради України Олена Кондратюк. Вона була запрошена взяти участь у дебатах у рамках візиту української парламентської делегації до Великобританії.

За словами віцеспікерки, до обговорення долучилися міністр у справах Європи Стівен Дауті та представники всіх основних політичних сил Сполученого Королівства. Вони одноголосно засудили дії Росії щодо примусового вивезення українських дітей та закликали до більш активної міжнародної реакції для їх повернення в Україну.

Джоанна Бакстер та Олена Кондратюк

Британські парламентарі високо оцінили присутність керівництва Верховної Ради України під час обговорення.

"Ваша присутність не просто вітається, а підтверджує, що два наших народи, наші демократичні інституції стоять разом з родинами тисяч викрадених українських дітей. Ми будемо і надалі спільно працювати, щоби домогтися повернення всіх українських дітей додому", – заявила на початку дебатів їх ініціаторка, депутатка Палати громад Джоанна Бакстер.

Учасники засідання різко розкритикували практику насильницького надання російського громадянства, усиновлення, русифікації та мілітаризації українських дітей. Особливе занепокоєння викликало їх так зване "перевиховання" у "військово-патріотичних" таборах, що супроводжується психологічним тиском.

"Учасники дебатів звернулися до уряду Великої Британії з вимогою посилити санкційний тиск на всіх причетних високопосадовців та організації, які беруть участь у викраденні та незаконному утриманні українських дітей. Вони закликали уряд Сполученого Королівства збільшити підтримку ініціативи Bring Kids Back UA та вимагати від Росії надати інформацію про всіх депортованих дітей та їх місцезнаходження", – зазначила Олена Кондратюк.

Окремо обговорювалося питання впровадження програм довготривалої реабілітації для дітей, яких уже вдалося повернути додому.

Раніше Україна повернула дітей, а саме брата та сестру, які все життя прожили в окупації. Їхнє рідне місто було захоплене росіянами ще у 2014 році.