Україна повернула дітей, які все життя провели в окупації (фото)

Родина вирушила до родичів в Росії

Україна повернула дітей, а саме брата та сестру, які все життя прожили в окупації. Їхнє рідне місто було захоплене росіянами ще у 2014 році.

Про це повідомляє керівник Офісу президента України Андрій Єрмак. За його словами, це вдалось зробити у рамках ініціативи Bring Kids Back UA.

"У рамках ініціативи Президента України Bring Kids Back UA вдалося повернути на підконтрольну територію України брата та сестру, які все життя прожили в окупації", — повідомив Єрмак.

За словами Єрмака, рідне місто Інни та Антона потрапило в окупацію ще у 2014 році. Дітей виховувала бабуся — батько загинув, а матір було позбавлено батьківських прав. Після початку повномасштабного вторгнення бабуся вирішила, що їм потрібно виїхати з рідного міста, де ставало дедалі небезпечніше.

Не маючи змоги одразу дістатися підконтрольної Україні території, родина вирушила до родичів в Росії. Проте вони продовжували шукати шлях повернення на Батьківщину, де на дітей чекав їх рідний дядько.

"Сьогодні діти нарешті вдома, в рідній країні. Вдячний фахівцям Української мережі за права дитини за організацію цієї рятувальної місії", — зазначив глава ОП.

Депортація дітей — що відомо

З початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну росіяни масово депортують українських дітей. Їх вивозять до Білорусі, РФ, а частину в окупований Крим.

За словами омбудсмена Дмитра Лубінця, з початку повномасштабної війни Росія депортувала з України понад 19,5 тисячі дітей. Додому вдалося повернути більш ніж тисячу маленьких українців.

Нагадаємо, саме депортація українських дітей стала причиною для видачі Міжнародним кримінальним судом у Гаазі ордеру на арешт російського диктатора Володимира Путіна та уповноваженої з прав дитини у РФ Марії Львової-Бєлової.

Раніше "Телеграф" писав, що новий учасник надважкого процесу повернення з Росії українських дітей, депортованих чи насильно вивезених, – Південно-Африканська республіка (ПАР) – матиме в ньому свою роль. Це скоріш за все буде уніфікація логістичних та юридичних питань. При цьому українській стороні для дієвої залученості країни з далекого континенту потрібно долати певні упередження та робити акцент не на цифрах, а на реальних історіях маленьких українців та зусиллях Росії по викоріненню національної ідентичності.