Заявки оформлюють через Державний аграрний реєстр, а кошти перераховують на банківський рахунок

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В Україні з 12 листопада почалася друга хвиля виплат на утримання свійських тварин. На підтримку мають право агровиробники, які володіють від 3 до 100 корів або від 5 до 500 голів маточного поголів’я кіз та/або овець.

Умови надання допомоги визначає постанова Кабінету Міністрів України №918 від 16 серпня 2022 року. Вона передбачає дотації для фермерських господарств та інших виробників сільськогосподарської продукції, відомості про яких внесені до Державного аграрного реєстру.

Хто може отримати гроші на утримання тварин

Звернутися по допомогу можуть громадяни України та юридичні особи, засновниками яких є виключно фізичні особи – громадяни України. Тварини мають перебувати у власності заявника, бути ідентифікованими й зареєстрованими відповідно до законодавства станом на дату подання заявки.

Підтримку надають отримувачам, які на дату звернення фактично не перебувають і не ведуть господарської діяльності на територіях активних бойових дій або тимчасово окупованих територіях, для яких не визначена дата завершення бойових дій чи окупації. Також заявники не повинні провадити господарську діяльність у Російській Федерації та Республіці Білорусь.

Серед вимог – відсутність процедур банкрутства чи ліквідації, санкцій та заборгованості з платежів, які контролюють податкові органи. Відсутність боргу перевіряють станом на перше число місяця, що передує місяцю подання заявки. Постанова також містить обмеження щодо кримінальної відповідальності, судимості й розшуку, а керівники та/або бенефіціарні власники заявника не мають бути в реєстрі осіб, які вчинили корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення.

Скільки платять за корову, козу чи вівцю

Дотація становить 7000 гривень на одну корову незалежно від напряму продуктивності. За кожну голову маточного поголів’я кіз та/або овець передбачено 2000 гривень.

Кошти надають для покриття понесених господарством витрат. Серед передбачених напрямів – утримання тварин, придбання кормів і ветеринарних препаратів, оплата ветеринарних послуг та спожитої електроенергії.

Напрями використання допомоги отримувач обирає з установленого постановою переліку та зазначає в договорі. Невиконання або неналежне виконання цих умов є підставою для повернення коштів.

Придбання кормів – один із передбачених постановою напрямів використання державної підтримки Джерело: Згенеровано ШІ ("Телеграф")

Як подати заявку та отримати виплату

Заявку подають через особистий електронний кабінет у Державному аграрному реєстрі. Загальний період подання, визначений постановою, – з 1 лютого до 31 жовтня поточного бюджетного періоду. За наявності залишку або надходження додаткових коштів у реєстрі оприлюднюють нове оголошення з датами початку й завершення прийому.

Заявник накладає електронний підпис, що базується на кваліфікованому сертифікаті, та одночасно підписує заяву про приєднання до договору з Українським державним фондом підтримки фермерських господарств. Банківські реквізити для виплати фіксуються в реєстрі на момент підписання заявки. За правдивість внесених відомостей відповідає отримувач.

Укрдержфонд перевіряє заявку протягом десяти робочих днів і повідомляє через реєстр про погодження із сумою підтримки або відмову з її причинами. Після погодження отримувач має протягом семи календарних днів підписати електронним підписом додаток до договору.

Після надходження коштів від Мінекономіки Укрдержфонд протягом семи робочих днів перераховує їх на рахунки отримувачів, зазначені в заявках. Опрацювання звернення та повідомлення щодо необхідних дій заявник відстежує у своєму електронному кабінеті.

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