Китай спустив на воду ще один "корабель судного дня": загроза для Тайваню зростає

Китайська армада поповнюється кораблем для операцій проти Тайваню

Китай додає до свого флоту ще один корабель для операцій проти Тайваню. Десантне судно Type 075 з номером 34 вже на китайській базі і чекає початку служби.

Це четвертий такий корабель у китайському флоті, який може використовуватися для висадки військ на Тайвані. Про це пише видання Newsweek.

Фото нового корабля з'явилися в соцмережах минулого тижня. Австралійський військовий експерт Алекс Лак каже, що судно майже готове розпочати службу, пише видання. Корабель приписали до Південного флоту Китаю, який контролює Південно-Китайське море і допомагає Східному флоту у можливих операціях проти Тайваню.

Type 075

За інформацією Newsweek, у китайців уже є три кораблі Type 075: Hainan, Guangxi та Anhui з номерами 31, 32 та 33. Американські військові називають ці судна дуже потужними. Вони можуть перевозити десантні катери, солдатів, броньовану техніку та гелікоптери для висадки на берег.

Пентагон ще в грудні писав, що четвертий корабель спустили на воду в 2023 році, йдеться у статті. Китайці планували ввести його в дію у 2024-му, але офіційної дати поки немає. Водночас Китай уже працює над новішими кораблями Type 076. Перше таке судно спустили на воду в грудні – воно зможе запускати літаки за допомогою катапульти.

За словами видання, китайський флот найбільший у світі – понад 370 кораблів і підводних човнів. Кораблі Type 075 регулярно беруть участь у навчаннях біля Тайваню та патрулюють Південно-Китайське море. Китай вважає Тайвань своєю територією і не виключає використання сили для повернення контролю над островом.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, що США засумнівалися у здатності перемогти Китай. Ми розповідали, чи вистачить у американців сил захистити Тайвань.