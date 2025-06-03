В России взорвался автомоторный завод: в инциденте снова виновата фура (видео, фото, карта)

Российские каналы утверждают, что, несмотря на характер взрыва и то, что именно взорвалось, угрозы химического заражения нет

В России вечером 2 июня произошел мощный взрыв на Заволжском моторном заводе в Нижегородской области. По предварительным данным, по неизвестным причинам взорвался грузовик с цистерной, который находился на территории завода.

Об этом сообщили российские каналы. Очевидцы заявили, что фура с химикатами неожиданно взорвалась прямо в цехе с химическими веществами, пламя очень быстро распространилось и охватило кроме химического еще и здание производственного цеха.

Пострадал один россиянин – он получил ожоги и химическое отравление. Российские пожарные после нескольких часов борьбы с пламенем смогли ликвидировать открытое горение на площади в 75 квадратных метров.

Причины взрыва пока не установлены. Российские каналы утверждают, что, несмотря на характер взрыва и то, что именно взорвалось, угрозы химического заражения нет. Заволжский моторный завод производит автомобильные бензиновые и дизельные двигатели. Это предприятие, как и многие другие российские заводы, выполняет заказы российской оккупационной армии, а также может быть причастным к изготовлению двигателей для беспилотников.

Напомним, что 1 июня вечером после дерзкой атаки Службы безопасности Украины на аэродромы стратегической авиации на ряд российских регионов налетели ударные беспилотники. Взрывы были слышны в Ростове, Липецке, Рязани, Воронеже, Курске, угрозу воздушной атаки объявляли в Московской, Воронежской, Тульской, Белгородской, Ростовской, Курской, Рязанской областях и временно оккупированном Крыму. Также БПЛА посетили Саратовскую область и аэродром "Борисоглебск".

Вечером 2 июня на временно оккупированных территориях Запорожской и Херсонской области произошел масштабный блэкаут. Российские оккупанты признали повреждение подстанций во временно оккупированных Мелитополе и Геническе, обвинив в этом украинские дроны.